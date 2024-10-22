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AH股新聞

22/10/2024 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１３％，半導體明顯回吐

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人行昨大幅下調１年期和５年期ＬＰＲ，專家預計將帶動企業
和居民貸款利率下降，有助於促進社會融資成本穩中有降，帶動實體經濟穩定增長。《上證報》
引述廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心研究員評論，本次ＬＰＲ下行疊加此前一線城市鬆綁限
購等政策，預計可帶來房地產市場需求的反彈。
　　滬深股市今早小幅低開，滬綜指低開０﹒１３％，報３２６３﹒８２點，深成指低開
０﹒１１％，創業板亦低開０﹒２２％。半導體經歷連日大漲後今早明顯回吐，保險、銀行及房
地產造好。
　　目前Ａ股上市公司集中預告三季度業績，《證券時報》整理發現，截至１０月２１日收盤，
２００家發布季報預告的公司中，有１１１家「預增」、３４家「略增」、４家「續盈」、１７
家「扭虧」，預喜公司佔比達８３％。分行業看，保險、畜牧業、半導體、化工等景氣度明顯提
升，需求回暖、訂單飽滿，進而帶動公司業績顯著增加；此外，生物醫藥、航運、汽車零組件等
行業景氣度也持續向好。前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，伴隨向好因素不斷累積，預計
四季度經濟將持續回暖，市場信心也將逐步恢復。
　　另外，人行今日進行１５８４億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有６８３億元
逆回購到期，即今日淨投放９０１億元。（ｒｙ）

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