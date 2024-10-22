《Ａ股行情》互換便利落場買股，滬指收升０﹒５％三連升，成交縮

《經濟通通訊社２２日專訊》人行昨日收盤後公布，開展了證券、基金、保險公司互換便利

（ＳＦＩＳＦ）首次操作，操作金額５００億元（人民幣．下同），２０家機構參與投標。同時

，首期互換便利央票也正式上市，票據期限為五年，票面利率１﹒８０％。中金公司

（滬：６０１９９５）今日上午表示，已成功運用央票開展首筆融資，並在ＳＦＩＳＦ項下買入

股票。惟中金未透露買入的股票詳情。

支持資本市場工具迅速落實，滬深三大指數集體收漲，滬綜指升０﹒５４％，收報

３２８５﹒８７點，實現三連升；深成指揚０﹒８５％，創業板指收升０﹒３％。成交縮量，兩

市全日交易額約１﹒９萬億元，較上個交易日大減２７１４億元或１２％。



＊互換便利穩市，證券板塊受惠＊



為了更好發揮證券基金機構穩市作用，１０月１０日，人行宣布創設互換便利工具，首期操

作規模５０００億元。不過，人行據報會根據參與機構需求，分次開展操作，預計未來還會根據

市場走勢擇機開展操作，累計操作量達首期５０００億限額後，將進一步擴大操作規模。

摩根士丹利表示，互換便利落地後，將令市場流動性增加，有助穩定投資情緒，預期有利股

息率、自由現金流水平吸引的大市值股份，估計共有３１隻港股及Ａ股可直接受惠。

今日Ａ股券商多數收升，天風證券（滬：６０１１６２）漲停，錦龍股份

（深：０００７１２）漲超６％，國海證券（深：０００７５０）升４﹒３％，中金公司升

２﹒４％。

其他板塊方面，種業板塊午後急彈，全日升逾５％；短劇、傳媒娛樂強勢，中文在線

（深：３００３６４）、中廣天擇（滬：６０３７２１）、創維數字（深：０００８１０）等多

股漲停。整車板塊活躍，長安汽車（深：０００６２５）、廣汽集團（滬：６０１２３８）、長

城汽車（滬：６０１６３３）升幅居前。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９５７﹒７８ ＋０﹒５７

上證綜合指數 ３２８５﹒８７ ＋０﹒５４ ６９８８﹒６１

上證Ａ股指數 ３４４４﹒０９ ＋０﹒５５

深證成份指數 １０５５９﹒５１ ＋０﹒８５ １２１３６﹒７０

深圳創業板指數 ２２１６﹒９９ ＋０﹒３０

上證Ｂ股指數 ２７３﹒０９ ＋０﹒２９ ２﹒４１

深證Ｂ股指數 １２５３﹒４２ ＋１﹒２５ １﹒３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

