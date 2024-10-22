【聚焦數據】廣東首三季ＧＤＰ近１０萬億，增３﹒４％低全國水平

《經濟通通訊社２２日專訊》廣東省統計局公布，前三季度，廣東實現地區生產總值

９９９３９﹒１８億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長３﹒４％，低於全國水平

的４﹒８％。

其中，第一產業增加值４０４１﹒２７億元，增長３％；第二產業增加值３９７０２﹒３６

億元，增長４﹒８％；第三產業增加值５６１９５﹒５５億元，增長２﹒５％。



＊工業機器人產量增３４％，房地產開發投資降幅收窄至１７﹒２％＊



前三季度，全省規模以上工業增加值３萬億元，同比增長４﹒７％。分門類看，製造業增長

４﹒７％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長７﹒７％。重點行業中，計算機、通信和其

他電子設備製造業增加值增長１５﹒５％。智能、環保、數字產品產量較快增長，新能源汽車、

充電樁、工業機器人產量分別增長２８﹒７％、１０４﹒４％、３４％。

前三季度，全省固定資產投資同比下降３﹒４％，扣除房地產開發投資，全省固定資產投資

增長３﹒５％。在大規模設備更新政策等支持帶動下，設備工器具購置投資保持１９﹒１％的較

快增長，其中工業設備工器具購置投資增長１９﹒８％。分投資領域看，工業投資增長９﹒１％

，佔全部投資比重３６﹒９％。房地產開發投資下降１７﹒２％，商品房銷售面積下降

２７﹒４％，降幅比一季度、上半年分別收窄７﹒２個、３﹒２個百分點。



＊消費零售總額僅增０﹒７％，新能源車零售增８﹒１％＊



前三季度，全省社會消費品零售總額３﹒５４萬億元，同比增長０﹒７％。消費品以舊換新

政策帶動下升級類商品消費需求加速釋放，辦公用品類、家用電器和音像器材類、通訊器材類商

品零售額分別增長３﹒４％、１﹒９％、１﹒０％，比上半年加快８﹒１個、１﹒７個、１﹒１

個百分點；新能源汽車增８﹒１％，比上半年提高４﹒４個百分點。

前三季度，全省居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒１％，漲幅與上半年持平。９月

份，ＣＰＩ同比下降０﹒３％。

前三季度，全省工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降１﹒６％，工業生產者購進價

格指數（ＩＰＩ）下降１﹒３％，降幅比上半年收窄０﹒３個百分點。９月份，ＰＰＩ同比下降

２﹒１％，ＩＰＩ下降１﹒３％。

前三季度，全省居民人均可支配收入４１０３７元，同比名義增長４﹒４％；扣除價格因素

，實際增長４﹒２％。（ｓｌ）

