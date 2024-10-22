【聚焦人幣】外匯局：外資持境內人幣債券６４００億美元歷史高位

《經濟通通訊社２２日專訊》國家外匯管理局副局長李紅燕表示今日在國新辦記者會上表示

，近期外資配置人民幣資產呈現良好勢頭，未來還有進一步增配的空間。

李紅燕稱，今年以來，人民幣債券的綜合收益率保持良好，吸引了境外投資者增配人民幣債

券。截至目前，外資持有境內人民幣債券的總量超過６４００億美元，處於歷史高位。從存量結

構來看，境外央行、商業銀行等穩健型投資者是主要持有機構，並且投資國債、政策性金融債等

中長期債券的比例比較高，投資穩定性比較強。



＊外資在內地股市債市佔比３％－４％＊



此外，受境內股市上漲帶動，９月下旬以來，外資淨購入境內股票總體增加，外資配置人民

幣資產的意願進一步增強。目前，境外投資者投資境內的資本市場總體處於起步階段，持有人民

幣資產的規模和比重不算高，外資在國內股市、債市的佔比在３％至４％左右，受多重有利因素

支撐，還有進一步提升空間。

李紅燕指出，外資配置人民幣資產有助於豐富境內市場參與主體、提高市場的流動性，促進

境內資本市場更加活躍和國際化發展。外匯局將不斷提高投資便利化，營造良好的投資環境，推

進金融高水平對外開放，積極支持境外投資者參與境內資本市場。（ｓｌ）

