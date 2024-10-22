【聚焦人幣】外匯局：中國外債規模總體適度，償債風險較低

《經濟通通訊社２２日專訊》國家外匯管理局國際收支司司長賈寧今日在國新辦記者會上表
示，中國外債規模總體適度、償債風險較低；外債規模與實際經濟發展基本匹配，外債償付風險
可控。截至６月末，外債餘額為２﹒５４萬億美元，較２０２３年末增加９７１億美元，增幅為
４％。
＊外債規模與ＧＤＰ比值在１４％－１６％小幅波動＊
賈寧稱，今年上半年，中國外債規模穩步提升。一方面，外資穩步配置人民幣債券，上半年
淨增持規模處於歷史高位，帶動債券類外債增加近９００億美元，是外債回升的主要推動因素。
另一方面，隨著美聯儲降息預期上升，境內企業和銀行等主體償還外債節奏趨緩，存貸款、貿易
信貸等融資型外債止跌回升，上半年增加８０多億美元。從初步統計數據看，三季度外債規模總
體穩定。
賈寧又指，中國外債規模總體穩定，與國內生產總值比值在１４％－１６％區間內小幅波動
，企業跨境融資有效支持實體經濟發展。負債率、償債率、債務率、短期外債與外匯儲備之比等
四個指標均在國際公認的安全線以內。同時，中國外債結構持續優化。２０２４年６月末，人民
幣外債、中長期外債佔比分別為４９％和４４％，較２０１９年末分別上升１３個和３個百分點
，外債期限錯配和幣種錯配風險可控，明顯降低。
展望未來，賈寧表示，中國外債有望保持平穩發展態勢。隨著中國經濟回升向好，外資投資
人民幣債券將保持增長。同時，中國對外貿易投資潛力持續釋放，疊加美歐等發達經濟體降息推
動外部融資成本回落，企業等部門借用外債需求將逐步回升。（ｓｌ）
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