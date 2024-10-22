  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

22/10/2024 10:53

【聚焦人幣】外匯局：中國外債規模總體適度，償債風險較低

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家外匯管理局國際收支司司長賈寧今日在國新辦記者會上表
示，中國外債規模總體適度、償債風險較低；外債規模與實際經濟發展基本匹配，外債償付風險
可控。截至６月末，外債餘額為２﹒５４萬億美元，較２０２３年末增加９７１億美元，增幅為
４％。
　
＊外債規模與ＧＤＰ比值在１４％－１６％小幅波動＊
　
　　賈寧稱，今年上半年，中國外債規模穩步提升。一方面，外資穩步配置人民幣債券，上半年
淨增持規模處於歷史高位，帶動債券類外債增加近９００億美元，是外債回升的主要推動因素。
另一方面，隨著美聯儲降息預期上升，境內企業和銀行等主體償還外債節奏趨緩，存貸款、貿易
信貸等融資型外債止跌回升，上半年增加８０多億美元。從初步統計數據看，三季度外債規模總
體穩定。
　　賈寧又指，中國外債規模總體穩定，與國內生產總值比值在１４％－１６％區間內小幅波動
，企業跨境融資有效支持實體經濟發展。負債率、償債率、債務率、短期外債與外匯儲備之比等
四個指標均在國際公認的安全線以內。同時，中國外債結構持續優化。２０２４年６月末，人民
幣外債、中長期外債佔比分別為４９％和４４％，較２０１９年末分別上升１３個和３個百分點
，外債期限錯配和幣種錯配風險可控，明顯降低。
　　展望未來，賈寧表示，中國外債有望保持平穩發展態勢。隨著中國經濟回升向好，外資投資
人民幣債券將保持增長。同時，中國對外貿易投資潛力持續釋放，疊加美歐等發達經濟體降息推
動外部融資成本回落，企業等部門借用外債需求將逐步回升。（ｓｌ）　

樂本健及經濟通etnet合辦【免費體驗工作坊】 中醫穴位 x 新一代科研: 逆轉聽力損失 (截止報名23/10/24)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處