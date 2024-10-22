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AH股新聞

22/10/2024 11:45

《中國監管》外匯局：外資投資股票明顯改善，前三季淨增持境內債

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家外匯管理局副局長李紅燕今日在國新辦記者會上表示，外
資來華投資有所增加，近期外資投資境內股票情況也明顯改善，外債變動保持平穩。外資投資境
內債券延續穩定流入態勢，前三季度累計淨增持超過８００億美元。
　　李紅燕表示，今年以來，國際收支總體保持基本平衡。從經常帳戶看，繼續呈現合理規模順
差，上半年順差為９３７億美元，與同期ＧＤＰ之比為１﹒１％。其中，貨物貿易保持了一定規
模順差，繼續發揮了穩定跨境資金流動的基本盤作用；服務貿易逆差基本回歸到疫情前水平。初
步統計，第三季度經常帳戶順差仍然保持在合理水平。從資本項下看，近期跨境資本流動更趨均
衡。
　
＊國際收支司長：料經常帳戶延續規模擴大、平衡發展態勢＊
　
　　國家外匯管理局國際收支司司長賈寧則在同一場合表示，今年以來，經常帳戶穩步發展，雙
向交易規模增加，順差繼續處於合理均衡水平。從資本帳戶看，近期外商直接投資有所改善，證
券投資項下外資來華購買債券、股票總體向好，因此有條件也有信心認為，今年未來幾個月以及
更長時間，中國的跨境資金流動將保持穩健向好態勢。展望未來，中國經常帳戶將延續規模擴大
、基本平衡的發展態勢，有助於維護國際收支和外匯市場穩健運行。（ｓｌ）
　

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