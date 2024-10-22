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22/10/2024 13:05

【ＦＯＣＵＳ】中央谷產業工人收入，青年就業出路在「新領」？

　　【ＦＯＣＵＳ】當美國最繁忙港口的碼頭工人年薪高達２０萬美元；當馬斯克、庫克雙雙質
疑大學學位的必要性；當「爛尾娃」成為就業艱難的內地畢業生的自嘲……Ｚ世代的未來出路，
或不在白領、也不在藍領，而是「新領」－－技能精湛的熟練員工。而中共中央、國務院周一
（２１日）傍晚發布《意見》，提出提高產業工人經濟收入，吸引更多青年加入產業工人隊伍，
正合此趨勢。
　
＊青年失業率１７﹒６％　　ＶＳ　　製造業缺人＊
　
　　繼罷工３天的美國東岸碼頭工人獲資方允諾６年加薪６２％，罷工近月的波音機械師亦最新
迎來資方４年加薪３５％的提議，顯示與貨櫃、零件為伍，亦隨時是薪資羡人的「筍工」。在中
國內地，美團研究院上月亦披露，一線城市外賣騎手月均收入達７３５４元，遠高於麥可思研究
院統計的２０２３屆本科畢業生的月均收入６０５０元。
　　國家統計局周二（２２日）公布，９月１６至２４歲（不包含在校生）城鎮失業率略降至
１７﹒６％，但仍為今年次高。要解決「千軍萬馬過獨木橋」，最終卻陷入「大學畢業即失業」
的悖論，用工缺口高達３０００萬的製造業等產業（僅電動車行業就需１２０萬），或成下一個
就業風口。
　
＊分配傾向多勞者、技高者、創新者＊
　
　　最新《關於深化產業工人隊伍建設改革的意見》就提出，提高產業工人經濟收入，「堅持多
勞者多得、技高者多得、創新者多得」；吸引更多青年加入產業工人隊伍，增強製造業崗位對青
年的吸引力；力爭到２０３５年，培養造就２千名大國工匠、１萬名省級工匠、５萬名市級工匠

　　結合人社部２０２２年５月將原有的「五級」技能等級延伸為「八級」，形成學徒工、初級
工、中級工、高級工、技師、高級技師、特級技師、首席技師等八級職業技能等級（職位）序列
，　可見當局不單提倡「勞動光榮」，更強調「技能寶貴」。
　
＊中國擁全球規模最大職業教育體系＊
　
　　眼見內地藍領群體高達逾４億人，如何才能脫穎而出，成為技能精湛、收入不菲的「新領」
？答案就在被稱為全球規模最大的職業教育體系－－逾萬間職業學校（不包括人社部主管的技工
學校），以及逾２９００萬在校生。
　　以連續８年位居內地職校競爭力榜首的深圳職業技術大學為例，設有人工智能、新能源汽車
、智能製造、大數據、製藥等多個工程技術本科專業，可謂緊貼潮流。而剛剛升格的安徽萬通技
師學院（前身為安徽萬通高級技工學校），亦設有智慧網聯汽車技術、工業機器人等應用專業。
　　值得一提的是，擁有實際動手的創意和技能，無論是零成本培養綠植，還是在家自打黃金首
飾，乃至返鄉改造破舊老屋，愈來愈被年輕一代視為引以為傲的資本。技能優先，而非學位優先
，勢改寫真正的職業成功定義。

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