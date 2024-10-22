《神州金融》部分銀行據報暫停「高息高返」汽車貸款業務

《經濟通通訊社２２日專訊》內地社交平台近日盛傳四大銀行停止「高息高返」（又稱「高

融高貸」）汽車金融業務。內媒《２１世紀經濟報道》今日引述業內人士證實，已有部分銀行暫

停這項汽車金融業務，一些國有銀行已經開始行動，但各地執行力度有所不同。

報道指，有汽車銷售人員在這一調整「窗口期」趁機營銷，其中某４Ｓ店銷售人員向消費者

稱，此時貸款買車是「趕上最後一波紅利」，指「以前銀行給經銷商的返點高，經銷商能給你讓

利多，後面不會漲價，只是回歸到正常車價了」。

「高息高返」即是一些商業銀行以高回佣吸引汽車經銷商合作，經銷商則大力向客戶大力推

銷汽車貸款，並利用所得回佣補貼車價。為搶佔市場份額，汽車金融行業競爭激烈，車貸對客利

率持續降低，回佣卻不斷走高。有汽車金融人士認為，這種合作模式一定程度衝擊汽車金融業務

，「需要整個銀行業一起自律，盡早結束高息高返亂象」。

報道又提到，集團型經銷商普遍採用佣金「競拍」模式，一般情況下，汽車貸款對客利率越

高、貸款期限越長、佣金越高，一些經銷商遂主要向客戶推薦這些高回佣貸款產品，而這導致選

擇貸款購車的客戶無法享受廠家貼息的低利率政策，而選擇全款購車的客戶則無法享受車價補貼

。一些經銷商還濫用提前還款規則，承諾客戶５年車貸還滿２年就可以提前還款，而且免違約金

。有經銷商更引導客戶提前還款，因為若銀行給予經銷商１５％渠道費，而違約金僅５％，經銷

商還可從中圖利１０個百分點。

有股份行人士認為，這容易引發客戶對金融機構的不滿，造成金融機構的消保客訴壓力，消

費者合法權益未得到完善維護且金融機構的收益極大受損。（ｓｌ）

