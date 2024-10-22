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AH股新聞

22/10/2024 15:15

《中國要聞》應急管理部：首三季自然災害直接經濟損失３２３２億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》應急管理部發言人、新聞宣傳司司長申展利今日在應急管理部
季度例行記者會上表示，前三季度，中國自然災害以洪澇和地質災害、風雹、颱風、低溫冷凍和
雪災為主，各種自然災害共造成全國８４０２﹒７萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤８３６人
，緊急轉移安置３３４﹒７萬人次；倒塌房屋５萬間，損壞房屋６３萬間；農作物受災面積
９０４８﹒２千公頃；直接經濟損失３２３２億元人民幣。
　　應急管理部救災司司長陳勝指出，今年以來已經啟動救災響應２３次，為近十年來最多。由
於認真總結去年主汛期救災資金預撥做法，今年進一步建立健全救災資金快速預撥機制，預撥效
率大大提高，預撥比例超過八成。同時，加快資金清算進度，目前主要受災省份災情核查評估工
作已陸續完成，估計１０月底前後可基本完成救災資金清算。
　
＊逾２１００萬受災群眾提交冬春救助申請＊
　
　　此外，陳勝表示，２０２４－２０２５年度全國冬春救助工作已全面啟動，截至今日已有
２１００餘萬名受災群眾提交了冬春救助的申請；年均救助對象規模一般為３０００萬人左右。
為確保在春節前將中央冬春救助的款物全部發放到受災群眾手中，應急管理部門將優化工作流程
，協調幫助各地解決款物發放過程中存在的困難和問題，同時對資金量大的省份一對一跟進指導
，對進度遲緩的省份將及時督促提醒。（ｓｌ）

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