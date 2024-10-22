《中國要聞》內地推進無廢城市建設，百城工業固體廢物３年降７％

《經濟通通訊社２２日專訊》生態環境部固體廢物與化學品司司長郭伊均今日在生態環境部

例行記者會上表示，經過６年的實踐，「無廢城市」建設取得明顯成效。在源頭減量方面，

２０２３年，在１１３個城市中，除４個直轄市外，參與「無廢城市」建設的１０９個地級城市

工業固體廢物產生強度平均為２﹒０３噸╱萬元，較２０２０年下降６﹒８％。

郭伊均介紹，內地自２０１８年起針對固體廢物污染治理，在深圳等１１個城市和雄安新區

等５個地區開展「無廢城市」建設試點改革並取得成功後，明確將「無廢城市」建設面向全國推

開。「十四五」（２０２１－２０２５年）期間，全國１１３個地級及以上城市和８個特殊地區

扎實推進「無廢城市」建設，計劃建設３７００餘項工程項目，投資超過１萬億元人民幣，吉林

、重慶等１９個省份積極推進全域「無廢城市」建設。



＊去年投放超５００億元建設無廢城市＊



各地不斷健全「無廢城市」建設的制度體系，已完成４００餘項制度制修訂。其中上海市率

先頒布「無廢城市」建設條例，山東等６個省份將「無廢城市」建設寫入了地方性法規。江蘇省

等出台了省級「無廢城市」建設的獎勵辦法。國家開發銀行等金融機構積極提供「無廢城市」建

設融資支持，２０２３年投放到「無廢城市」建設方面的資金超過５００億元人民幣，北京銀行

今年發布了全國首個「無廢貸」產品。

下一步，生態環境部將通過發布「無廢城市」建設進展評價辦法，引導參與城市和地區在實

施固體廢物減量化、資源化、無害化具體工程項目建設上下功夫，切實解決工業、生活、建築和

農業等領域的固體廢物實際問題，推進「無廢城市」建設高質量發展，並從「建設」向「建成」

過渡，將「無廢」理念和行動轉化為生態環境「無廢」的現實圖景。（ｓｌ）

