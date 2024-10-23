【傾力救市】社科院：建議發２萬億特別國債支持設股市平準基金

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中國社會科學院金融研究所發布２０２４

年第三季度宏觀金融分析報告，報告建議，發行２萬億元人民幣特別國債支持設立股市平準基金

，通過對藍籌龍頭股以及ＥＴＦ的低買高賣來促進市場穩定。

報告指出，三季度，國內經濟運行總體平穩，但經濟活力不足問題突出，一方面，消費品以

舊換新釋放內需潛力，但就業和收入預期不穩降低居民消費信心，土地出讓收入銳減制約政府消

費。另一方面，金融對實體經濟的支持力度有所回升，但Ｍ１持續大幅負增長，經濟運行「氣血

不足」。

報告建議，提升資本市場內在穩定性。一是，加快推動中長期資金入市，例如，適度增加保

險公司資金投資股市的比例，提高地方社保基金通過全國社保理事會代管從而間接入市的資金比

例。二是，加強證券、基金、保險公司互換便利與央行買賣國債協調配合，實現貨幣市場與資本

市場之間有效聯動，央行可在必要時向股市提供低成本的流動性支持。三是，發行２萬億元特別

國債支持設立股市平準基金，通過對藍籌龍頭股以及ＥＴＦ的低買高賣來促進市場穩定。

