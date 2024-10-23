【傾力救市】發改委：近半增量政策已實施，明年續發超長期國債

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家發改委表示，至目前，有將近一半增

量政策已出台實施，其餘增量政策也將加快出台。２０２５年，中國將繼續發行超長期特別國債

並進一步優化投向，仍將保持有力度的安排支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

截至目前，今年７０００億元（人民幣．下同）的中央預算內投資已經下達，在１萬億元超

長期特別國債中，用於「兩重」建設的７０００億元也全部落實到項目。近期，發改委會同相關

行業部門和各地方，按照符合投向領域、前期工作成熟、具備下達條件的標準，篩選確定了兩個

１０００億元提前批次的項目清單，按程序已經下達。其中，「兩重」建設項目１２１個，總投

資約８８００億元，中央預算內投資計劃項目５２６個，總投資約９３００億元。下一步，將抓

緊推動項目加快開工、加快建設，爭取在年內盡快形成實物工作量，對四季度經濟增長形成有力

支撐。

此外，進一步加大中央預算內投資力度，著力支持一批基礎性、公益性、長遠性的重大項目

，適當提高中央預算內投資對地方項目的支持比例，並發揮對社會資本的引導帶動作用，切實擴

大有效益的投資。

