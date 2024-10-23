  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

23/10/2024 17:07

《駐京專電》工信部：多措並舉擴汽車消費，優化汽車生產准入政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》工信部新聞發言人、總工程師趙志國表示
，汽車工業運行還面臨國內有效需求不足、海外出口不確定不穩定因素增多等挑戰。下一步，工
信部將會同相關部門加大政策支持力度，推動產業高質量發展。
　　　一是多措並舉擴大汽車消費。落實好汽車以舊換新、車購稅和車船稅優惠等促消費政策，
繼續開展新能源汽車下鄉活動，新啟動一批公共領域車輛全面電動化試點，研究制定新能源汽車
換電模式指導意見，積極擴大汽車消費。
　　　二是優化汽車生產准入管理政策。推動出台《機動車生產准入管理條例》，健全「有進有
出」的動態管理機制，試行道路機動車輛產品准入自我檢驗，進一步激發經營主體活力。探索開
展企業集團化管理，支持企業提質增效、做優做強。引導企業立足長遠，加強技術升級、產品迭
代、模式創新，不斷提升核心競爭力，營造良好的產業發展生態。
　
＊深入開展智能網聯汽車准入和上路通行試點＊
　
　　　三是支持技術創新發展。通過高質量發展專項、國家重點研發計劃等渠道，持續推動動力
電池關鍵材料、車用芯片等關鍵技術攻關。深入開展智能網聯汽車准入和上路通行試點、「車路
雲一體化」試點，穩妥推進自動駕駛技術產業化。
　　　四是更好服務企業國際化發展。積極應對反補貼調查、高額關稅等貿易壁壘，在投資、管
理等方面為汽車企業出海提供更多支持和便利，加強自動駕駛、碳核算等標準聯通和規則對接，
營造良好的發展環境。
　　　前三季度汽車產業增加值同比增長７﹒９％，產銷分別完成２１４７萬輛和２１５７﹒１
萬輛，同比分別增長１﹒９％和２﹒４％。累計出口整車４３１﹒２萬輛，同比增長２７﹒３％
。１－８月，汽車產業營業收入、利潤總額同比分別增長３﹒２％和３％。從新能源汽車產業看
，發展態勢良好，前三季度新能源汽車產銷分別完成８３１﹒６萬輛和８３２萬輛，同比分別增
長３１﹒７％和３２﹒５％，近３個月新能源乘用車銷售佔比均在５０％以上，實現了新的突破
。新能源汽車出口９２﹒８萬輛，同比增長１２﹒５％。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

金磚峰會主辦地喀山給世人的啟示

23/10/2024 18:49

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處