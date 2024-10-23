《駐京專電》工信部：多措並舉擴汽車消費，優化汽車生產准入政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》工信部新聞發言人、總工程師趙志國表示

，汽車工業運行還面臨國內有效需求不足、海外出口不確定不穩定因素增多等挑戰。下一步，工

信部將會同相關部門加大政策支持力度，推動產業高質量發展。

一是多措並舉擴大汽車消費。落實好汽車以舊換新、車購稅和車船稅優惠等促消費政策，

繼續開展新能源汽車下鄉活動，新啟動一批公共領域車輛全面電動化試點，研究制定新能源汽車

換電模式指導意見，積極擴大汽車消費。

二是優化汽車生產准入管理政策。推動出台《機動車生產准入管理條例》，健全「有進有

出」的動態管理機制，試行道路機動車輛產品准入自我檢驗，進一步激發經營主體活力。探索開

展企業集團化管理，支持企業提質增效、做優做強。引導企業立足長遠，加強技術升級、產品迭

代、模式創新，不斷提升核心競爭力，營造良好的產業發展生態。



＊深入開展智能網聯汽車准入和上路通行試點＊



三是支持技術創新發展。通過高質量發展專項、國家重點研發計劃等渠道，持續推動動力

電池關鍵材料、車用芯片等關鍵技術攻關。深入開展智能網聯汽車准入和上路通行試點、「車路

雲一體化」試點，穩妥推進自動駕駛技術產業化。

四是更好服務企業國際化發展。積極應對反補貼調查、高額關稅等貿易壁壘，在投資、管

理等方面為汽車企業出海提供更多支持和便利，加強自動駕駛、碳核算等標準聯通和規則對接，

營造良好的發展環境。

前三季度汽車產業增加值同比增長７﹒９％，產銷分別完成２１４７萬輛和２１５７﹒１

萬輛，同比分別增長１﹒９％和２﹒４％。累計出口整車４３１﹒２萬輛，同比增長２７﹒３％

。１－８月，汽車產業營業收入、利潤總額同比分別增長３﹒２％和３％。從新能源汽車產業看

，發展態勢良好，前三季度新能源汽車產銷分別完成８３１﹒６萬輛和８３２萬輛，同比分別增

長３１﹒７％和３２﹒５％，近３個月新能源乘用車銷售佔比均在５０％以上，實現了新的突破

。新能源汽車出口９２﹒８萬輛，同比增長１２﹒５％。

