《駐京專電》工信部：增值電信業務擴大開放，適時推出增量政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》工信部新聞發言人、總工程師趙志國在發

布會表示，有序推進增值電信業務對外開放，今天上午工信部會同有關部門召開了座談會，為北

京、上海、海南和深圳發放了試點地區的批覆文件，正式啟動增值電信業務擴大對外開放試點工

作，歡迎外商在華投資經營電信業務。

工信部官網則發布《增值電信業務擴大對外開放試點正式啟動答記者問》指，下一步，工信

部將推動電信等領域有序擴大開放，支持外資企業參與試點，探索更多新業態新模式，激發市場

動能活力；組織開展試點情況總結評估，積累開放有益經驗，推動持續釋放政策示範效應；適時

推出增量政策，根據試點情況不斷完善開放政策，主動對接國際高標準經貿規則，持續優化電信

領域市場營商環境，及時擴大試點地區範圍。

另外，趙志國在發布會上表示，截至９月底，電信業務總量同比增長１０﹒７％，１－８月

規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入１﹒１７萬億元（人民幣．下同）。互聯網

數據中心、大數據、雲計算等新興業務成為拉動信息通信業發展的重要增長極，前三季度中國電

信新興業務收入達到３２５２億元，同比增長９﹒４％，延續高速增長的態勢，為行業發展持續

注入新動能。

趙志國並表示，工信部將堅持推進網絡設施演進升級，盡快出台「雙千兆」（５Ｇ和千兆光

網）網絡發展接續政策，開展萬兆光網試點部署，持續開展「寬帶邊疆」和「信號升格」行動。

