【聚焦數據】上海前三季ＧＤＰ增４﹒７％，消費零售降３﹒４％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海統計局公布的數據顯示，今年前三季

度上海市實現地區生產總值３﹒４４萬億元（人民幣．下同），同比增長４﹒７％，低略於全國

水平的４﹒８％。其中，第一產業增加值６０﹒７８億元，同比增長５﹒５％；第二產業增加值

８０３２﹒８１億元，增長１﹒２％；第三產業增加值２﹒６３萬億元，增長５﹒８％。



＊消費零售總額降３﹒４％＊



前三季度，上海社會消費品零售總額１﹒３３萬億元，同比下降３﹒４％；全市固定資產投

資同比增長６﹒７％。其中，工業投資增長１０﹒９％，房地產開發投資增長７﹒８％。新建商

品房銷售面積１２０５﹒８８萬平方米，同比下降５﹒９％。

工業方面，前三季度，全市工業增加值同比增長１﹒３％，增幅比上半年高０﹒３個百分點

。

前三季度，全市居民消費價格（ＣＰＩ）與去年同期持平，扣除食品和能源價格的核心

ＣＰＩ上漲０﹒２％。前三季度，全市工業生產者出廠價格同比下降１﹒１％，工業生產者購進

價格上漲０﹒１％。

前三季度，上海居民人均可支配收入６﹒６３萬元，同比增長４﹒２％。其中，城鎮常住居

民人均可支配收入增長４﹒１％；農村常住居民人均可支配收入增長６﹒１％。前三季度，全市

城鎮調查失業率平均值為４﹒２％。

