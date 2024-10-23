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23/10/2024 18:36

《國企紅籌》上石化（３３８）首三季柴油銷售收入１４２億人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上海石化（００３３８）（滬：６００６８８）公布，
２０２４年前三季度主要產品經營數據，其中柴油產量２０８﹒４１萬噸、銷量２０４﹒１１萬
噸、銷售收入錄１４１﹒９億元（人民幣．下同）。
　　期內汽油產量２５９﹒０３萬噸、銷量２６０萬噸、銷售收入錄２２５﹒３６億元；航空煤
油產量１８１﹒８４萬噸、銷量１０８﹒５１萬噸、銷售收入錄５９﹒８５億元。（ｋｌ）

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