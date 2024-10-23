《國企紅籌》白雲山（００８７４）：出售應收帳款

《經濟通通訊社２３日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，於
２０２４年９月１２日，廣州醫藥與興證資管簽訂《興業圓融－廣州醫藥應收帳款４期資產支持
專項計劃基礎資產買賣協議》，發行規模為１０億人民幣，據此，廣州醫藥於２０２４年１０月
２３日與興證資管簽訂《交割確認函》，確認向興證資管出售初始基礎資產，並收到購買價款
１０億元人民幣。（ｂｎ）
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！► 立即行動
23/10/2024 17:52
《經濟通通訊社２３日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，於
２０２４年９月１２日，廣州醫藥與興證資管簽訂《興業圓融－廣州醫藥應收帳款４期資產支持
專項計劃基礎資產買賣協議》，發行規模為１０億人民幣，據此，廣州醫藥於２０２４年１０月
２３日與興證資管簽訂《交割確認函》，確認向興證資管出售初始基礎資產，並收到購買價款
１０億元人民幣。（ｂｎ）
第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！► 立即行動
上一篇新聞︰23/10/2024 18:01 《中國要聞》公安部：全面打擊整治新型侵財犯罪，遏制高發勢頭
下一篇新聞︰23/10/2024 17:51 《中國要聞》國藥集團中國生物開始第二批疫苗降價，新增乙肝疫苗
23/10/2024 18:36 《國企紅籌》上石化（３３８）首三季柴油銷售收入１４２億人幣
23/10/2024 18:02 【提振內房】合肥：快遞員等可繳存公積金，取消繳納養老保險限制
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF