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23/10/2024 17:52

《國企紅籌》白雲山（００８７４）：出售應收帳款

　　《經濟通通訊社２３日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，於
２０２４年９月１２日，廣州醫藥與興證資管簽訂《興業圓融－廣州醫藥應收帳款４期資產支持
專項計劃基礎資產買賣協議》，發行規模為１０億人民幣，據此，廣州醫藥於２０２４年１０月
２３日與興證資管簽訂《交割確認函》，確認向興證資管出售初始基礎資產，並收到購買價款
１０億元人民幣。（ｂｎ）

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