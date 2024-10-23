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AH股新聞

23/10/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：境外機構連續１３月「加倉」國債

　　《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平同俄羅斯總統普京舉行會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１０月２２日下午，國家主席習近平在喀山克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會晤。習
近平指出，當前，世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，但中俄世代友好的深厚情
誼不會變，濟世為民的大國擔當不會變。
　
外匯局：積極支持境外投資者參與境內資本市場
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局副局長李紅燕２２日在國新辦新聞發布會上表示，近一段時期，外資配置人民幣
資產總體呈現良好勢頭。受境內股市上漲帶動，９月下旬以來，外資淨購入境內股票總體增加，
外資配置人民幣資產的意願進一步增強。外匯局將不斷提高投資便利化水平，營造良好的投資環
境，推進金融高水平對外開放，積極支持境外投資者參與境內資本市場。
　
參展商期待進博會，「回頭客」緊盯中國機遇
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第七屆中國國際進口博覽會將於２０２４年１１月５日至１０日舉辦。從「頭回客」成為「回頭
客」，從展品變商品，從參展商變投資商作為國際採購、投資促進、人文交流和開放合作的重要
平台，進博會的溢出效應持續釋放。多位將參加第七屆進博會的參展商近日在接受採訪時表示，
受益於進博會溢出效應，企業希望借助進博會平台，共享中國市場機遇。
　
　
《上海證券報》
　
券商「互換便利」資金開始進場
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中金公司繼前一日達成ＳＦＩＳＦ項下的首筆質押式回購交易後，昨日又完成了ＳＦＩＳＦ項下
的首次買入股票交易。中金公司表示，下一步將繼續使用互換便利業務獲得的資金進一步增持股
票，助力資本市場健康穩定發展。
　
又一批上市公司申請回購增持貸款
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多家上市公司２２日公告加入回購增持貸款的隊伍，其中包括主板公司、科創板公司，分布在不
同行業、不同區域。同時，回購增持貸款也進一步提升上市公司及股東回購增持的底氣，不少公
司順勢上調了回購增持的資金規模。
　
境外機構連續１３個月「加倉」中國債券
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行上海總部２２日發布數據顯示，截至９月末，境外機構持有銀行間市場債券４﹒３９萬
億元人民幣。這也意味著，去年９月以來，境外機構投資者已連續１３個月增持中國銀行間市場
債券。
　
　
《證券時報》
　
加快重大改革舉措落地，推動經濟持續回升向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委有關負責人２２日在接受新華社採訪時表示，隨著存量政策有效落實和增量政策加快推出
，９月份以來經濟運行出現積極變化。從現在掌握的情況來看，１０月份一些高頻數據增勢良好
，加上前三季度中國經濟實現４﹒８％的增長，完成全年目標任務的基礎比較扎實。
　
前三季度外資淨增持人民幣債券超８００億美元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局２２日公布的前三季度外匯收支數據顯示，前三季度銀行代客涉外收支總體小幅
順差，跨境資金恢復淨流入，其中貨物貿易延續淨流入，外資來華投資逐步向好。近期結匯率有
序回升、售匯率穩中有降，企業結售匯意願保持理性。
　
雪松控股涉嫌集資詐騙案２８日將一審開庭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
廣州市中級人民法院２２日公告，該院受理的（２０２４）粵０１刑初２４５號被告單位雪松控
股集團、被告人張勁等十九人集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運用受託財產、妨害作證一案
，擬於２０２４年１０月２８日至１１月２日公開開庭審理。（ｌｃ）

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