《神州頭條》財經報章頭版摘要：境外機構連續１３月「加倉」國債

《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同俄羅斯總統普京舉行會晤

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當地時間１０月２２日下午，國家主席習近平在喀山克里姆林宮同俄羅斯總統普京舉行會晤。習

近平指出，當前，世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，但中俄世代友好的深厚情

誼不會變，濟世為民的大國擔當不會變。



外匯局：積極支持境外投資者參與境內資本市場

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國家外匯管理局副局長李紅燕２２日在國新辦新聞發布會上表示，近一段時期，外資配置人民幣

資產總體呈現良好勢頭。受境內股市上漲帶動，９月下旬以來，外資淨購入境內股票總體增加，

外資配置人民幣資產的意願進一步增強。外匯局將不斷提高投資便利化水平，營造良好的投資環

境，推進金融高水平對外開放，積極支持境外投資者參與境內資本市場。



參展商期待進博會，「回頭客」緊盯中國機遇

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第七屆中國國際進口博覽會將於２０２４年１１月５日至１０日舉辦。從「頭回客」成為「回頭

客」，從展品變商品，從參展商變投資商作為國際採購、投資促進、人文交流和開放合作的重要

平台，進博會的溢出效應持續釋放。多位將參加第七屆進博會的參展商近日在接受採訪時表示，

受益於進博會溢出效應，企業希望借助進博會平台，共享中國市場機遇。





《上海證券報》



券商「互換便利」資金開始進場

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中金公司繼前一日達成ＳＦＩＳＦ項下的首筆質押式回購交易後，昨日又完成了ＳＦＩＳＦ項下

的首次買入股票交易。中金公司表示，下一步將繼續使用互換便利業務獲得的資金進一步增持股

票，助力資本市場健康穩定發展。



又一批上市公司申請回購增持貸款

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多家上市公司２２日公告加入回購增持貸款的隊伍，其中包括主板公司、科創板公司，分布在不

同行業、不同區域。同時，回購增持貸款也進一步提升上市公司及股東回購增持的底氣，不少公

司順勢上調了回購增持的資金規模。



境外機構連續１３個月「加倉」中國債券

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人民銀行上海總部２２日發布數據顯示，截至９月末，境外機構持有銀行間市場債券４﹒３９萬

億元人民幣。這也意味著，去年９月以來，境外機構投資者已連續１３個月增持中國銀行間市場

債券。





《證券時報》



加快重大改革舉措落地，推動經濟持續回升向好

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發改委有關負責人２２日在接受新華社採訪時表示，隨著存量政策有效落實和增量政策加快推出

，９月份以來經濟運行出現積極變化。從現在掌握的情況來看，１０月份一些高頻數據增勢良好

，加上前三季度中國經濟實現４﹒８％的增長，完成全年目標任務的基礎比較扎實。



前三季度外資淨增持人民幣債券超８００億美元

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國家外匯管理局２２日公布的前三季度外匯收支數據顯示，前三季度銀行代客涉外收支總體小幅

順差，跨境資金恢復淨流入，其中貨物貿易延續淨流入，外資來華投資逐步向好。近期結匯率有

序回升、售匯率穩中有降，企業結售匯意願保持理性。



雪松控股涉嫌集資詐騙案２８日將一審開庭

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廣州市中級人民法院２２日公告，該院受理的（２０２４）粵０１刑初２４５號被告單位雪松控

股集團、被告人張勁等十九人集資詐騙、非法吸收公眾存款、背信運用受託財產、妨害作證一案

，擬於２０２４年１０月２８日至１１月２日公開開庭審理。（ｌｃ）

