《鍾之日記》美或撤雙反，光伏股勁彈

《鍾之日記》１０月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數表現分化，港股今早續失方向，高開後曾窄幅倒跌，之後又掉頭回升，盤

中受重磅股美團（０３６９０）、光伏板塊帶動，越升越有，最多漲４４３點，惟２０天線（約

２０８６７點）見壓力回落，恒生指數全日收報２０７６０，升２６１點或１﹒３％。主板成交

逾１９２６億元，按日增逾３５０億元。



＊Ａ股四連升，收復三千三＊



滬深股市今日集體低開後回升，軍工股強力拉抬，三大股指午後衝高、均升逾１％，光伏板

塊亦發力，惟尾盤升幅縮窄，滬綜指全日仍升０﹒５２％，四連升，報３３０２﹒８０點，勉強

重上三千三關。深成指收升０﹒１６％，創業板倒跌０﹒５３％。兩市全日交易額近１﹒９３萬

億元人民幣，較上個交易日微升０﹒７％。

ＩＭＦ發布最新報告，將今年中國經濟增長預測從５％下調至４﹒８％，稱人行上月宣布的

激勵措施不足以實質性提振經濟，並指影響增幅的原因是房地產行業疲軟、消費者信心低迷等。

ＩＭＦ還稱，全球市場可能低估了地緣政治風險，認為軍事衝突升級及美國大選將給金融市場帶

來高度不確定性。Ａ股軍工國防板塊全日強勢，航空收漲３﹒９％、船舶升逾２％，軍民融合、

商業航天概念領先。

分析人士認為，中國股市的漲勢若要可持續，當局需要出爐更多增量刺激政策。社科院金融

研究所呼籲，應該發行２萬億元特別國債支持設立股市平準基金。



＊雙反關稅或撤，協鑫科技飆２５％＊



美國聯邦網站公布，美國商務部１０月２１日起啟動變更情況審查（ＣＣＲｓ），考慮部分

撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅（下稱雙反措施），邀請相關各方發表意見。主

要產品為某些小型、低瓦數、離網晶硅光伏電池，具體包括晶體硅光伏電池、組件、層壓板和面

板等。

聯邦公報顯示，今次發起該項ＣＣＲ請求的企業是一家美國老牌智能照明企業路創電子

（Ｌｕｔｒｏｎ），該公司業務與上述光伏產品相關，涉及相關產品的生產和進出口。另外，在

該次ＣＣＲ請求中，還包括一封來自美國太陽能製造聯盟的信函，該聯盟在信中表示不反對

Ｌｕｔｒｏｎ撤銷部分光伏產品雙反措施的提議。

據了解，美商務部會開展為期１４天的公眾意見期，目前還沒有收到反對意見，若後續進展

順利，該項提議大概率會獲得通過。

美國商務部啟動針對中國太陽能電池的雙反措施已經１２年，市場認為，雖然此次ＣＣＲ針

對的是部分非主流產品，但表示美國對華光伏組件關稅政策出現了鬆動，後續不排除光伏產品豁

免範圍進一步擴大的可能性。

消息為光伏板塊注入強心針，協鑫科技（０３８００）飆２５％，陽光能源（００７５７）

漲１４﹒５％，福萊特玻璃（０６８６５）揚１３％，信義光能（００９６８）勁升１２﹒４％

，新特能源（０１７９９）升１１﹒５％。



＊被減持被懷疑，中芯ＡＨ走低＊



中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）今日受兩大負面消息影響而股價走低，Ａ股

收挫３﹒９％，Ｈ股跌１﹒９％。Ａ股跌幅較大，主因是被內地大型公募基金易方達在半個月內

就由增持Ａ股變減持，套現逾億元人民幣。

中芯國際昨晚（２２日）公告，易方達上證科創板５０ＥＴＦ減持公司境內股票

１２４﹒６５萬股，以當日Ａ股收市價９７﹒４８元人民幣計，可套現１﹒２１億元人民幣。值

得注意的是，中芯國際剛於１０月１１日晚才公告，易方達上證科創板５０ＥＴＦ增持中芯境內

股票９６１﹒６２萬股。

不到半個月內由增持變減持，相信與近期上證科創板５０「狂飆」有關，中芯為科創５０的

成份股，在內地傾力救市之下，科創５０在９月２６日至１０月９日一路上升，累漲逾６２％後

進入高位震盪，９月２６日至１０月２２日漲幅也達４７﹒７３％。或許易方達另有更重要的救

市任務，趁高位套現也不為過，只是與當前國策增持回購的主旋律有點不和諧。

另一負面因素是，中芯在為華為代工的晶片時，疑似違規使用了台積電７納米製程。半導體

研究機構Ｔｅｃｈ Ｉｎｓｉｇｈｔｓ發布報告指出，經拆解發現華為昇騰９１０Ｂ處理器使用

台積電７納米製程，而該晶片正是由中芯國際代工。台積電已主動與美國商務部溝通，表示自

２０２０年９月中旬就不再向華為出貨，華為或繞開美國出口管制採購ＡＩ晶片。



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