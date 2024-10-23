《Ａ股焦點》中芯Ａ股跌２％，易方達基金半個月內由增持變減持

《經濟通通訊社２３日專訊》內地公募基金易方達旗下ＥＴＦ在半個月內由增持中芯國際
（００９８１）（滬：６８８９８１）Ａ股變減持。中芯Ａ股現跌２﹒４％；Ｈ股微跌
０﹒３４％。
中芯國際昨晚（２２日）公告，易方達上證科創板５０ＥＴＦ減持公司境內股票
１２４﹒６５萬股，以當日Ａ股收市價９７﹒４８元人民幣計，可套現１﹒２１億元人民幣。值
得注意的是，中芯國際剛於１０月１１日晚才公告，易方達上證科創板５０ＥＴＦ增持中芯境內
股票９６１﹒６２萬股，實現對中芯「舉牌」（持股超５％）。
此次減持後，易方達仍持有中芯國際境內股票９９２４﹒０７萬股，佔公司境內總股本的
４﹒９９％，佔公司總股本的１﹒２４％。
＊中芯為華為代工的晶片疑似使用台積電７納米製程＊
此外，據外媒報道，在技術研究公司ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ拆解華為Ａｓｃｅｎｄ
９１０Ｂ晶片的過程中，發現疑似使用台積電的７納米製程晶片，而Ａｓｃｅｎｄ ９１０Ｂ晶
片正是由中芯國際代工。
台積電表示，自２０２０年９月中旬就不再向華為出貨，並已主動與美國商務部進行溝通。
華為或繞開美國出口管制採購ＡＩ晶片。
華為自２０２０年８月起被列入美國制裁名單，台積電亦自當年９月中旬不再向華為供應晶
片。台積電斷供後，華為亟需友軍。在國產後備軍中，中芯國際成為華為最關鍵的友軍。
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