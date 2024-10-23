《Ａ股焦點》蘇寧易購漲停，要求萬達支付超５０億元股份回購款

《經濟通通訊社２３日專訊》蘇寧易購（深：００２０２４）昨晚（２２日）公告，收到中

國國際經濟貿易仲裁委員會受理通知，公司所提出的仲裁請求已獲受理。

公司請求裁決大連萬達集團股份有限公司（以下簡稱萬達集團）向公司及其子公司蘇寧國際

支付股份回購款５０﹒４１億元人民幣。同時，請求裁決大連萬達商業管理集團股份有限公司（

以下簡稱萬達商管）對萬達集團的上述付款義務承擔連帶責任。

蘇寧易購今日漲停，報１﹒６２元人民幣。



＊知情人士稱蘇寧並無要求萬達回購股份的相關依據＊



上述公告稱，２０１８年１月２９日，蘇寧易購與萬達集團、萬達商管簽署《關於大連萬達

商業地產股份有限公司之戰略合作協議》。公司指定子公司蘇寧國際受讓了《戰略合作協議》項

下的權利義務，並由蘇寧國際最終持有萬達商管４﹒０２％的股份。

蘇寧易購認為，萬達集團和萬達商管違反了《戰略合作協議》的約定，且觸發了《戰略合作

協議》中的股份回購條款，萬達集團和萬達商管拒不糾正且拖延回購股份。

不過，據《財聯社》引述一位接近萬達的知情人士稱，蘇寧並無要求萬達回購股份的相關依

據，萬達沒有義務進行回購。根據雙方此前簽訂的投資協議，蘇寧要求萬達回購股份的理由不成

立，萬達也不存在所謂違約的問題。此外，蘇寧所持大連萬達商管股份本身已被公安機關查封凍

結，客觀上也不具備回購的可操作性。知情人士稱，萬達方面正積極通過法律程序維護合法權益

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