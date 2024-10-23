《駐滬專電》交通部劉偉：推進航運金融、保險、海事仲裁發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》交通運輸部黨組書記劉偉昨日在上海舉行

的２０２４北外灘國際航運論壇開幕式上表示，中國航運業將進一步深化改革，加快培育新質生

產力，推動高質量發展。一是強化港口、航道、海事等領域改革攻堅，開展交通物流降本提質增

效行動，推進航運金融、保險、海事仲裁等現代航運服務業高質量發展。

二是推進現代化水運基礎設施體系建設，實施老舊運輸船舶大規模設備更新，優化船舶運力

結構，提高國際產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

三是拓展新一代信息技術在智慧港口、智慧航道、智能船舶等領域應用，推進跨主體、跨部

門、跨地區數據共享，推廣新能源清潔能源在航運業應用。四是深化共建「一帶一路」國家海運

合作，積極參與全球航運治理，推動完善海事等領域制度規則，更好服務構建人類命運共同體。

在開幕式上，交通部和上海市政府還簽署了《共建全球領先的國際航運中心合作備忘錄》，

雙方將圍繞共建輻射全球的航運樞紐、提升上海航運服務能級、推動綠色智慧安全發展、提升上

海國際航運中心影響力、建立部市協同推進機制等方面開展合作。

