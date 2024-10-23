《車企血戰》中國新能源車企在泰國打響「價格戰」

《經濟通通訊社２３日專訊》中國新能源車企業把價格內捲帶到了泰國。今年１０月，長城

坦克３００車型在泰國推出限時優惠活動，一口氣降價３０萬泰銖（約合６﹒４萬元人民幣），

入門版本坦克３００ ＰＲＯ降價幅度達到１８％。

今年７月，比亞迪泰國團隊宣布，為慶祝泰國工廠投產，多款車型推出限時降價。其中比亞

迪Ａｔｔｏ ３車型入門款價格降至７９﹒９９萬泰銖（約合１７萬元人民幣），較２０２２年

末上市時降低接近三成。６月比亞迪海豚入門車型降價１５萬泰銖至５５﹒９９萬泰銖（約合

１２萬元人民幣），降幅約兩成。

除了比亞迪、長城汽車外，上汽名爵、哪吒汽車等也已加入戰局。有業內人士表示，現在在

泰國市場，中國品牌電動汽車降價的力度可以說是「往死裏打」。



＊上半年泰國電動汽車銷售增速大幅放緩＊



中國新能源車企業在泰國紛紛降價的背後是當地新能源汽車銷量直線下滑。市場機構

ＡｕｔｏｌｉｆｅＴｈａｉｌａｎｄ數據顯示，２０２３年泰國純電動汽車銷量同比激增

６８４％，實現６﹒６萬輛；但在２０２４年上半年，泰國累計售出電動汽車３﹒７萬輛，同比

增速不到兩成，已大幅放緩。而這一增長還是整個車市用降價刺激換來的銷量。

行業機構對泰國２０２４年全年新能源汽車銷量預期也不樂觀。７月，泰國電動汽車協會

（ＥＶＡＴ）下調了對２０２４年電動車市場規模的預測數據，從原定的１５萬輛下調至８萬輛

。作為對比，２０２４年前８個月，僅浙江省杭州市的新能源汽車銷量就超過了１８萬輛。

（ｌｃ）

