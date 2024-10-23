《中國要聞》習近平晤普京，稱中俄探索出相鄰大國正確相處之道

《經濟通通訊社２３日專訊》綜合媒體報道，中國國家主席習近平赴俄羅斯喀山出席金磚峰

會，於當地時間１０月２２日下午同俄羅斯總統普京舉行會晤。習近平以老朋友稱呼對方，表示

今次是兩人今年以來第三次會面。

習近平指出，今年是中俄建交７５周年。７５年來，中俄關係風雨兼程，探索出「不結盟、

不對抗、不針對第三方」的相鄰大國正確相處之道。雙方不斷深化和拓展全面戰略協作和各領域

務實合作，為推動兩國發展注入強勁動力，為增進中俄人民福祉、維護國際公平正義作出重要貢

獻。

習近平表示，金磚合作機制是當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台。

中方高度評價俄羅斯作為主席國為此次峰會所做工作，期待同金磚國家領導人深入探討金磚合作

機制未來發展，推進金磚國家各領域戰略協作，為全球南方爭取更多新機遇。



＊普京稱兩國將加強全球安全領域協調＊



普京表示，俄中兩國的關係是新型大國關係的典範，又稱俄中在世界事務中的合作是全球舞

台上的主要穩定因素之一。「我們打算進一步加強在所有多邊平台上的協調，以確保全球安全和

公正的世界秩序。」

外媒報道稱，今次會談持續了超過一小時。普京形容習近平是他「親愛的朋友」（ｄｅａｒ

ｆｒｉｅｎｄ）。（ｒｙ）

