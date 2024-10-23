《ＡＩ熱潮》ＯＰＰＯ傳收購ＡＩ初創公司波形智能，暫未正面回應

《經濟通通訊社２３日專訊》近日有市場消息稱，手機廠商ＯＰＰＯ將收購位於杭州的ＡＩ

創業公司波形智能，近期已經完成收購談判。波形智能創始人兼ＣＥＯ姜昱辰以及公司核心成員

將入職ＯＰＰＯ，但當前公司並未完成員工協議交割，仍在商談階段當中。

不久前，姜昱辰在社交媒體帳號上將個人簽名更新為「ｎｏｗ ａｔ ＯＰＰＯ」，一度引

起業內關注，不過目前該簽名已刪除。

對於上述收購消息，《第一財經》引述ＯＰＰＯ官方回應稱，目前暫無更多信息可提供。報

道又引述波形智能回覆稱，不方便回應，暫時也沒有消息可以分享。

報道指出，ＯＰＰＯ正布局大模型，並尋求ＡＩ與應用系統級的融合，這與波形智能的業務

方向具有一定重疊性。２０２３年１１月，ＯＰＰＯ正式對外推出安第斯大模型

ＡｎｄｅｓＧＰＴ，並應用於智能助手小布。到目前，ＯＰＰＯ已將大模型的能力擴展到自身整

個軟硬件生態體系當中，試圖通過智能助手端大模型的融入，提高日常應用的調用能力。

波形智能成立於２０２３年，開發了中文內容創作大模型Ｗｅａｖｅｒ及其用戶寫作助手產

品「蛙蛙寫作」。在上線一年內，蛙蛙寫作註冊用戶超過３０萬，生成了近２００億字的文本。

（ｊｑ）

