《神州能源》內地汽油、柴油價格明起每噸分別上調９０元、８５元

《經濟通通訊社２３日專訊》國家發改委公布，自１０月２３日２４時起，國內汽油和柴油

價格每噸分別上調９０元（人民幣．下同）、８５元，為年內第九次上調。

折合升價，９５號汽油、９２號汽油和０號柴油均上調０﹒０７元。私家車主和物流企業的

用油成本將增加。以油箱容量為５０升的小型私家車計算，加滿一箱９２號汽油將多花３﹒５元

；對滿載５０噸的大型物流運輸車輛，平均每行駛１００公里，燃油費用增加２﹒８元左右。

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