《中國要聞》國藥集團中國生物開始第二批疫苗降價，新增乙肝疫苗

《經濟通通訊社２３日專訊》吉林省公共資源交易中心今日發布《關於下調部分非免疫規劃

疫苗掛網價格的通知》，下調破傷風、流感、肺炎、麻腮風、乙肝等部分型號疫苗價格。此次下

調價格的生產企業均隸屬於國藥集團中國生物旗下。

據悉，在此之前，國藥集團已經引起過一波國產疫苗降價潮。其中，流感疫苗降價潮聲勢最

為浩大，引發多家廠商跟進降價。據吉林省此次調價公告，武漢所的四價流感病毒裂解疫苗（西

林瓶）價格從每支１０８元（人民幣．下同）降至７８元，與上半年其他疫苗廠家降價後的８５

元還便宜了７元。

此外，國藥集團在吉林省對麻腮風聯合減毒活疫苗、破傷風疫苗的預充注射器式進行降價。

很多疫苗都有兩種包裝形式，即預充注射器和西林瓶，而預充注射器式價格偏貴。今次，上海所

的預充注射液式麻腮風聯合減毒活疫苗的價格從每支１３８元降至８８元；武漢所的預充注射液

式吸附破傷風疫苗的價格從每支２３８元降至１６６元。

與國藥集團前幾次在全國範圍內降價的疫苗相比，此次吉林省調價的疫苗中加入了重組乙型

肝炎疫苗，價格從每支１１８元降至９８元。（ｊｑ）

