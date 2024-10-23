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23/10/2024 17:51

《中國要聞》國藥集團中國生物開始第二批疫苗降價，新增乙肝疫苗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》吉林省公共資源交易中心今日發布《關於下調部分非免疫規劃
疫苗掛網價格的通知》，下調破傷風、流感、肺炎、麻腮風、乙肝等部分型號疫苗價格。此次下
調價格的生產企業均隸屬於國藥集團中國生物旗下。
　　據悉，在此之前，國藥集團已經引起過一波國產疫苗降價潮。其中，流感疫苗降價潮聲勢最
為浩大，引發多家廠商跟進降價。據吉林省此次調價公告，武漢所的四價流感病毒裂解疫苗（西
林瓶）價格從每支１０８元（人民幣．下同）降至７８元，與上半年其他疫苗廠家降價後的８５
元還便宜了７元。
　　此外，國藥集團在吉林省對麻腮風聯合減毒活疫苗、破傷風疫苗的預充注射器式進行降價。
很多疫苗都有兩種包裝形式，即預充注射器和西林瓶，而預充注射器式價格偏貴。今次，上海所
的預充注射液式麻腮風聯合減毒活疫苗的價格從每支１３８元降至８８元；武漢所的預充注射液
式吸附破傷風疫苗的價格從每支２３８元降至１６６元。
　　與國藥集團前幾次在全國範圍內降價的疫苗相比，此次吉林省調價的疫苗中加入了重組乙型
肝炎疫苗，價格從每支１１８元降至９８元。（ｊｑ）

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