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AH股新聞

23/10/2024 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０２％，ＩＭＦ降中國經濟增長預測

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最新發布《世界經濟展望》報告
，對中國今年經濟增長的預測從５％下調至４﹒８％，理由是國內房地產疲軟、消費者信心低迷
等。ＩＭＦ對明年的經濟預期則維持４﹒５％不變。經濟學家認為，雖然中國當局近期採取的行
動方向正確，但人行上月宣布的激勵措施不足以實質性提振經濟成長。
　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒０２％，報３２８５﹒２５點，深成指低開
０﹒２１％，創業板指低開０﹒６４％，傳媒娛樂、通信設備、互聯網板塊走低。
　　摩根大通首席中國經濟學家朱海斌亦表示，中國近期的政策組合拳，與其說是提供短期刺激
，更多的是為了消弭風險，並未改變大局。如果投資者認為中國當局將更加強調消費和內需，他
們可能會繼續感到失望。
　　不過，早前人行創設的兩項政策工具確實在積極推進，中金公司昨日在互換便利項下首次買
入股票，國泰君安也完成互換便利全市場首單國債換入交易。同日晚，六家公司公告顯示第二批
回購增持貸款項目落地，貸款金額上限合計１１﹒４９億元（人民幣．下同）。業界認為，新工
具為市場注入流動性，能夠有效提升投資信心。
　　今日人行進行７９２７億元７天期逆回購，公開市場有６４２４億元逆回購到期，即今日淨
投放１５０３億元，為本周以來連續第三個交易日放水。（ｒｙ）

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