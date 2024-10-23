《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０２％，ＩＭＦ降中國經濟增長預測

《經濟通通訊社２３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）最新發布《世界經濟展望》報告

，對中國今年經濟增長的預測從５％下調至４﹒８％，理由是國內房地產疲軟、消費者信心低迷

等。ＩＭＦ對明年的經濟預期則維持４﹒５％不變。經濟學家認為，雖然中國當局近期採取的行

動方向正確，但人行上月宣布的激勵措施不足以實質性提振經濟成長。

滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒０２％，報３２８５﹒２５點，深成指低開

０﹒２１％，創業板指低開０﹒６４％，傳媒娛樂、通信設備、互聯網板塊走低。

摩根大通首席中國經濟學家朱海斌亦表示，中國近期的政策組合拳，與其說是提供短期刺激

，更多的是為了消弭風險，並未改變大局。如果投資者認為中國當局將更加強調消費和內需，他

們可能會繼續感到失望。

不過，早前人行創設的兩項政策工具確實在積極推進，中金公司昨日在互換便利項下首次買

入股票，國泰君安也完成互換便利全市場首單國債換入交易。同日晚，六家公司公告顯示第二批

回購增持貸款項目落地，貸款金額上限合計１１﹒４９億元（人民幣．下同）。業界認為，新工

具為市場注入流動性，能夠有效提升投資信心。

今日人行進行７９２７億元７天期逆回購，公開市場有６４２４億元逆回購到期，即今日淨

投放１５０３億元，為本周以來連續第三個交易日放水。（ｒｙ）

