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AH股新聞

23/10/2024 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒８％，軍工、航天股強勢拉動

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬綜指今日低開高走，軍工、航天板塊強勢拉動，滬指盤中彈
上三千三，半日收升０﹒７９％，報３３１１﹒８７點，深成指升０﹒５９％，創業板指揚
０﹒２５％。兩市半日交易額１１３１８億元（人民幣．下同），較上日（２２日）縮量５７６
億元或４﹒８％。
　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周二（２２日）表示，近期全球金融風險得到控制，但市場可
能低估了軍事衝突帶來的地緣風險，另外，多國領導人換屆選舉也將帶來重大經濟後果。值得留
意的是，中俄領導人日前喀山會晤，俄羅斯總統普京表示，中俄兩國正在加強全球安全領域的協
調行動。
　　中國續推進航天事業發展，據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十九號載人飛船與長征二
號Ｆ遙十九運載火箭組合體已轉運至發射區，計劃近日擇機實施發射。
　　航天板塊飆５﹒８％領先大市，航新科技（深：３００４２４）、光啟技術
（深：００２６２５）、航發科技（滬：６００３９１）及洪都航空（滬：６００３１６）紛紛
漲停；軍工信息半日漲近４％，商業航天升３﹒５％，船舶也升約３％，天海防務
（深：３００００８）、中國海防（滬：６００７６４）升停。華西證券研報指，船舶重組啟動
，軍工行業訂單陸續釋放，新一輪景氣周期來臨。
　　下跌方面，傳媒娛樂、短劇遊戲明顯回吐，無線傳媒（深：３０１５５１）跌近一成，華策
影視（深：３００１３３）挫逾６％。（ｒｙ）

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