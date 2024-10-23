  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

23/10/2024 15:05

《Ａ股行情》軍工護盤光伏發力，滬綜指收升０﹒５％重上三千三

　　《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今日集體低開後回升，軍工股強力拉抬，三大股指午
後衝高、均升逾１％，光伏板塊亦發力，惟尾盤升幅縮窄，滬綜指全日仍升０﹒５２％，四連升
，報３３０２﹒８０點，勉強重上三千三關。深成指收升０﹒１６％，創業板倒跌０﹒５３％。
　　成交微增，兩市全日交易額近１﹒９３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升１４３
億元或０﹒７％。
　　ＩＭＦ發布最新報告，將今年中國經濟增長預測從５％下調至４﹒８％，並指影響增幅的原
因是中國房地產行業疲軟、消費者信心低迷等。ＩＭＦ還稱，全球市場可能低估了地緣政治風險
，認為軍事衝突升級及美國大選將給金融市場帶來高度不確定性。
　　Ａ股軍工國防板塊全日強勢，航空收漲３﹒９％、船舶升逾２％，軍民融合、商業航天概念
領先。航新科技（深：３００４２４）、中無人機（滬：６８８２９７）、天海防務
（深：３００００８）升２０％封板。
　　分析人士認為，中國股市的漲勢若要可持續，當局需要出爐更多增量刺激政策。社科院金融
研究所呼籲，應該發行２萬億元特別國債支持設立股市平準基金。
　
＊美擬撤反補貼稅，光伏掀漲停潮＊
　
　　美國聯邦官方網站消息，美國商務部１０月２１日起啟動變更情況審查，考慮部分撤銷中國
晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅，並邀請相關各方發表意見，所涉產品為某些小型、低瓦
數、離網晶硅光伏電池。
　　光伏概念午後飆漲，板塊全日升１﹒６％。錦富技術（深：３００１２８）、大全能源
（滬：６８８３０３）、電投產融（深：０００９５８）、寶塔實業（深：０００５９５）、中
閩能源（滬：６００１６３）及龍源電力（深：００１２８９）近二十隻個股漲停。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９７３﹒２１　　＋０﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３０２﹒８０　　＋０﹒５２　　　　７６００﹒６６　　
　　上證Ａ股指數　　３４６１﹒８９　　＋０﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０５７６﹒４１　＋０﹒１６　　　１１６６７﹒９０　　
　　深圳創業板指數　２２０５﹒３０　　－０﹒５３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７５﹒０２　　＋０﹒７１　　　　　２﹒４８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２５３﹒３９　　　０﹒００　　　　　１﹒４１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

金磚峰會主辦地喀山給世人的啟示

23/10/2024 18:49

大國博弈

銀色債券 | 銀債最多獲分24手，申請23手或以下獲全數配發

21/10/2024 17:03

貨幣攻略

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處