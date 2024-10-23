《Ａ股行情》軍工護盤光伏發力，滬綜指收升０﹒５％重上三千三

《經濟通通訊社２３日專訊》滬深股市今日集體低開後回升，軍工股強力拉抬，三大股指午

後衝高、均升逾１％，光伏板塊亦發力，惟尾盤升幅縮窄，滬綜指全日仍升０﹒５２％，四連升

，報３３０２﹒８０點，勉強重上三千三關。深成指收升０﹒１６％，創業板倒跌０﹒５３％。

成交微增，兩市全日交易額近１﹒９３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升１４３

億元或０﹒７％。

ＩＭＦ發布最新報告，將今年中國經濟增長預測從５％下調至４﹒８％，並指影響增幅的原

因是中國房地產行業疲軟、消費者信心低迷等。ＩＭＦ還稱，全球市場可能低估了地緣政治風險

，認為軍事衝突升級及美國大選將給金融市場帶來高度不確定性。

Ａ股軍工國防板塊全日強勢，航空收漲３﹒９％、船舶升逾２％，軍民融合、商業航天概念

領先。航新科技（深：３００４２４）、中無人機（滬：６８８２９７）、天海防務

（深：３００００８）升２０％封板。

分析人士認為，中國股市的漲勢若要可持續，當局需要出爐更多增量刺激政策。社科院金融

研究所呼籲，應該發行２萬億元特別國債支持設立股市平準基金。



＊美擬撤反補貼稅，光伏掀漲停潮＊



美國聯邦官方網站消息，美國商務部１０月２１日起啟動變更情況審查，考慮部分撤銷中國

晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅，並邀請相關各方發表意見，所涉產品為某些小型、低瓦

數、離網晶硅光伏電池。

光伏概念午後飆漲，板塊全日升１﹒６％。錦富技術（深：３００１２８）、大全能源

（滬：６８８３０３）、電投產融（深：０００９５８）、寶塔實業（深：０００５９５）、中

閩能源（滬：６００１６３）及龍源電力（深：００１２８９）近二十隻個股漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９７３﹒２１ ＋０﹒３９

上證綜合指數 ３３０２﹒８０ ＋０﹒５２ ７６００﹒６６

上證Ａ股指數 ３４６１﹒８９ ＋０﹒５２

深證成份指數 １０５７６﹒４１ ＋０﹒１６ １１６６７﹒９０

深圳創業板指數 ２２０５﹒３０ －０﹒５３

上證Ｂ股指數 ２７５﹒０２ ＋０﹒７１ ２﹒４８

深證Ｂ股指數 １２５３﹒３９ ０﹒００ １﹒４１

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