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AH股新聞

23/10/2024 13:42

《Ａ股焦點》工行Ａ跌０﹒２％，ＡＰＰ升級暫停銀證轉帳指數更新

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今日上午，有投資者反饋無法通過工行ＡＰＰ來查詢昨日工商
銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）銀證轉帳指數的數據。內媒報道稱，工行客服人員表
示，因ＡＰＰ系統後台功能升級，公司自１０月２０日４點起已暫停銀證轉帳指數數據的對外展
示。關於數據恢復的具體時間，客服表示當前尚無確切信息，建議投資者關注工商銀行後續公告

　　工行Ａ跌０﹒１６％，現價報６﹒１３元人民幣；Ｈ股暫升１﹒３％。（ｒｙ）

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