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AH股新聞

23/10/2024 09:45

《中國要聞》肯德基回應基因改造大豆油：符合國家法律法規要求

　　《經濟通通訊社２３日專訊》對於《天津日報》昨日報道指，天津多家肯德基分店因使用基
因改造大豆油卻未向顧客明示，涉嫌違反相關規定而遭到天津市場監管部門立案調查，《新京報
》昨深夜引述肯德基方面回應稱，餐廳使用的原輔料均符合國家法律法規要求。《澎湃新聞》則
引述天津市河西區市場監督管理局工作人員回應稱，目前該事件正在調查核實中。
　　事件在內地掀起爭議。內地食品安全法規定，生產經營轉基因食品應當按照規定顯著標示，
否則沒收違法生產經營的食品，並可沒收用於違法生產的工具、設備、原料等物品，對於貨值金
額不足１萬元（人民幣．下同）的，並處５０００元以上５萬元以下罰款。一些地方的市監部門
以往也曾按上述規定對食肆作出行政處罰，其中貴陽市觀山湖區一家餐飲企業因購買一種基因改
造大豆油並用於餐飲經營，且沒有進行顯著標示，而被當地市監局處以沒收涉事基因改造大豆油
和罰款５０００元。
　
＊專家認為用基因改造大豆油製食品不需標示＊
　
　　不過，食品安全領域資深媒體人洪廣玉在今次事件中認為，「天津市市場監管局闖了大禍」
、「犯錯了不在最短時間內消除負面影響，罪加一等」。他指出，雖然有上述規定，「但使用轉
基因大豆油加工出來的食品，並不屬於需要標示的轉基因食品」。２０１６年時任農業部轉基因
生物安全管理辦公室副處長的張憲法曾表示，「轉基因食品不是無限的」，以粟米為例，粟米生
產出來的粟米粒、粟米籽、粟米粉等都叫轉基因食品，但是，用粟米餵的豬不能叫「轉基因豬」
，而「轉基因大豆生產的油叫轉基因大豆油，但是用轉基因大豆油炸的油條就不是轉基因油條，
所以轉基因食品的概念是有界限的」。
　　不少專家和網民亦認同這種觀點，甚至有網民認為，「好過很多商家了，好多擺攤開店搞餐
飲的用的都是甚麼油都不知道」。
　　與此同時，《新京報》發現，國家市場監督管理總局食品生產經營安全監督管理司曾在７月
於網上回應「餐飲企業使用轉基因大豆生產的植物油是否需要向消費者公示」，指《農業轉基因
生物標識管理辦法》僅對轉基因農產品的直接加工品有標註要求，未對餐飲環節作出要求，如果
地方法規對轉基因食品標注有規定的，相應的地方應遵照執行。
　　據了解，發布今次報道的《天津日報》旗下新媒體《津雲》已經撤下報道文章。（ｓｌ）

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