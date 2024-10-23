《華為動向》華為正式發布純血鴻蒙ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　５﹒０

《經濟通通訊社２３日專訊》華為昨晚在深圳舉行發布會，正式發布純血鴻蒙

ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ５﹒０（即ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ）。ＨａｒｍｏｎｙＯＳ

５﹒０為中國首個國產移動操作系統，也是繼ｉＯＳ和安卓系統後，全球第三大移動操作系統。

華為方面介紹，此前發的鴻蒙系統因系統底座仍使用了部分ＡＯＳＰ開放源代碼，而不得不

兼容部分安卓應用軟件。此次發布的原生鴻蒙，實現了系統底座的全部自研，系統的流暢度、性

能、安全特性等提升顯著，也實現了國產操作系統的自主可控。

發布會同時正式推出華為ｎｏｖａ １３系列。新機在前代北斗衛星消息能力基礎上，全系

新增北斗衛星圖片消息功能，可實現在無信號場景中的圖片發送，此外還支持前後多焦段人像、

ＡＩ修圖、ＡＩ智能雲加速等。售價方面，ｎｏｖａ １３售２６９９元人民幣起，Ｐｒｏ版本

售３６９９元人民幣起。



＊３款設備將啟動純血鴻蒙公測，Ｐｕｒａ ７０系列銷量破６５０萬＊



與此同時，華為宣布，純血鴻蒙將開啟華為Ｐｕｒａ ７０系列、華為Ｐｏｃｋｅｔ ２系

列和華為ＭａｔｅＰａｄ Ｐｒｏ １１英寸２０２４款的設備公測。華為Ｍａｔｅ ＸＴ非凡

大師、ｎｏｖａ ｆｌｉｐ、ｎｏｖａ １３系列等更多設備將陸續在２０２５年加入公測。

另據《華爾街見聞》引述供應鏈消息報道，自從４月１８日上市開售至１０月中旬，華為

Ｐｕｒａ ７０系列銷量突破６５０萬台。（ｓｌ）

