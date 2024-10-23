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23/10/2024 13:35

【ＦＯＣＵＳ】特朗普交易重臨，金磚醞支付新體系

　　【ＦＯＣＵＳ】博彩平台Ｐｏｌｙｍａｒｋｅｔ以一己之力攪動「特朗普交易」重臨，侵侵
９月威脅「不用美元，就加關稅」餘音未了，在遠東千年古城喀山，周二（２２日）揭幕的「金
磚組織（ＢＲＩＣＳ）」擴容後的首次峰會，正式敲定金磚國家數字多邊支付平台方案，被視作
東道主俄羅斯推動的重大議程。
　
＊普京欲借峰會反擊「被逐」之仇＊
　
　　賭盤顯示特朗普贏率大超賀錦麗２５個百分點，美元乘勢升至８月以來最高水平，背後反映
市場押注一旦侵侵重回白宮，更高的通脹、關稅、利率，恐加劇美元稀缺性。「我們的貨幣，你
們的問題」捲土重來，令歐洲、日本、新興市場嚴陣以待（美元兌日圓再觸及１５２，歐元兌美
元一度失守１﹒０８），不過跟「獨強」相比，更大的威脅恐還是「獨霸」以及美元「武器化」

　　早在２０２２年，１０家俄羅斯最大的金融機構（佔俄銀行業總資產近八成），遭歐美逐出
ＳＷＩＦＴ（環球銀行金融電訊協會）跨境支付系統，而當時華爾街大行警告此舉將引發「破壞
美元霸權地位」，似正接近普京的反擊時刻。
　
＊或借鏡「多邊央行數字貨幣橋」＊
　
　　以擴容後「五（中國、俄羅斯、印度、巴西、南非）變十（新增沙特、埃及、阿聯酋、伊朗
、埃塞爾比亞）」的新金磚組織的經濟體量看，累計已佔全球ＧＤＰ的３５﹒６％、貿易的逾
２０％，在各成員國間推動本幣貿易結算，就美元「武器化」準備後備計劃，可謂正當其時，初
步構想就被俄羅斯稱作「金磚之橋」（ＢＲＩＣＳ　Ｂｒｉｄｇｅ）。
　　事實上，俄羅斯、中國各有屬於本國的跨境支付系統ＳＰＦＳ（金融信息傳輸系統）、
ＣＩＰＳ（人民幣跨境支付系統），而俄羅斯與中國之間的貿易亦幾乎是以人民幣結算。不過，
ＢＲＩＣＳ　Ｂｒｉｄｇｅ似更多借鏡了國際清算銀行香港創新中心聯合中國、泰國、阿聯酋央
行建立的多邊央行數字貨幣橋（ｍＢｒｉｄｇｅ）項目，更傾向數字化，甚至區塊鏈化。
　
＊數字化掣肘多，成員國間存分歧＊
　
　　鑑於金磚十國之間巨大的數字化落差（例如埃塞俄比亞的互聯網接入率僅１８％），而去中
心化亦面對外匯管制、交易監管等難題，加上印度明言「對去美元化不感興趣」，儘管俄羅斯將
借今次峰會提交金磚國家跨境支付倡議，並聲稱新系統料為各成員國節省高達３００億美元，相
當於總ＧＤＰ的１％，但若論挑戰ＳＷＩＦＴ乃至美元霸權，都顯然言之尚早。
　　ＳＷＩＦＴ數據顯示，截至８月，美元於國際支付佔比達６０﹒０３％，遠高於歐元的
１２﹒４％、日圓的５﹒６９％、英鎊的４﹒７１％和人民幣的３﹒１６％；另據ＩＭＦ數據，
全球外匯儲備中的美元佔比仍高達５８％。

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