【ＦＯＣＵＳ】特朗普交易重臨，金磚醞支付新體系

【ＦＯＣＵＳ】博彩平台Ｐｏｌｙｍａｒｋｅｔ以一己之力攪動「特朗普交易」重臨，侵侵

９月威脅「不用美元，就加關稅」餘音未了，在遠東千年古城喀山，周二（２２日）揭幕的「金

磚組織（ＢＲＩＣＳ）」擴容後的首次峰會，正式敲定金磚國家數字多邊支付平台方案，被視作

東道主俄羅斯推動的重大議程。



＊普京欲借峰會反擊「被逐」之仇＊



賭盤顯示特朗普贏率大超賀錦麗２５個百分點，美元乘勢升至８月以來最高水平，背後反映

市場押注一旦侵侵重回白宮，更高的通脹、關稅、利率，恐加劇美元稀缺性。「我們的貨幣，你

們的問題」捲土重來，令歐洲、日本、新興市場嚴陣以待（美元兌日圓再觸及１５２，歐元兌美

元一度失守１﹒０８），不過跟「獨強」相比，更大的威脅恐還是「獨霸」以及美元「武器化」

。

早在２０２２年，１０家俄羅斯最大的金融機構（佔俄銀行業總資產近八成），遭歐美逐出

ＳＷＩＦＴ（環球銀行金融電訊協會）跨境支付系統，而當時華爾街大行警告此舉將引發「破壞

美元霸權地位」，似正接近普京的反擊時刻。



＊或借鏡「多邊央行數字貨幣橋」＊



以擴容後「五（中國、俄羅斯、印度、巴西、南非）變十（新增沙特、埃及、阿聯酋、伊朗

、埃塞爾比亞）」的新金磚組織的經濟體量看，累計已佔全球ＧＤＰ的３５﹒６％、貿易的逾

２０％，在各成員國間推動本幣貿易結算，就美元「武器化」準備後備計劃，可謂正當其時，初

步構想就被俄羅斯稱作「金磚之橋」（ＢＲＩＣＳ Ｂｒｉｄｇｅ）。

事實上，俄羅斯、中國各有屬於本國的跨境支付系統ＳＰＦＳ（金融信息傳輸系統）、

ＣＩＰＳ（人民幣跨境支付系統），而俄羅斯與中國之間的貿易亦幾乎是以人民幣結算。不過，

ＢＲＩＣＳ Ｂｒｉｄｇｅ似更多借鏡了國際清算銀行香港創新中心聯合中國、泰國、阿聯酋央

行建立的多邊央行數字貨幣橋（ｍＢｒｉｄｇｅ）項目，更傾向數字化，甚至區塊鏈化。



＊數字化掣肘多，成員國間存分歧＊



鑑於金磚十國之間巨大的數字化落差（例如埃塞俄比亞的互聯網接入率僅１８％），而去中

心化亦面對外匯管制、交易監管等難題，加上印度明言「對去美元化不感興趣」，儘管俄羅斯將

借今次峰會提交金磚國家跨境支付倡議，並聲稱新系統料為各成員國節省高達３００億美元，相

當於總ＧＤＰ的１％，但若論挑戰ＳＷＩＦＴ乃至美元霸權，都顯然言之尚早。

ＳＷＩＦＴ數據顯示，截至８月，美元於國際支付佔比達６０﹒０３％，遠高於歐元的

１２﹒４％、日圓的５﹒６９％、英鎊的４﹒７１％和人民幣的３﹒１６％；另據ＩＭＦ數據，

全球外匯儲備中的美元佔比仍高達５８％。

