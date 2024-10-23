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AH股新聞

23/10/2024 14:56

《中國要聞》商湯科技回應再裁員：社會招聘及校園招聘正常進行中

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據內地科技新媒體《數智前線》報道，商湯科技昨日發布十周
年全員信，稱將集中資源推動生成式大模型普及和商業化，並將構建更加集中和高效的組織架構
後，當日即啟動架構調整和裁員，重點保留日日新大模型和大裝置相關的兩個業務，其他業務線
，包括安防、自動駕駛、醫療等業務都調整。有商湯員工稱，「一些組織結構基本全砍了，整個
部門的砍」，至於賠償則為「ｎ＋１」，低於去年的「ｎ＋２﹒５」。
　　《新浪科技》今日向商湯方面求證，商湯回應稱，商湯積極推進戰略轉型，聚焦「大裝置－
大模型－應用」重點業務和戰略增長領域，並進行相應的組織和人才結構優化和調整，以更好地
滿足業務發展需求。目前，商湯社會招聘及校園招聘正常進行中，整體業務穩健發展。
　　據報上述全員信中還提到，公司將「加快組織和管理的年輕化進程」。
　　商湯此前曾有幾波裁員，員工人數從２０２１年底的６１１３人削減至２０２３年底的
４５３１人。據商湯最新財報顯示，商湯的員工數有所增加，截至２０２４年６月３０日共有
４６７２人。財報還指出，「聘用的僱員人數視乎需要而不時有所變更」。（ｓｌ）

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