《國企紅籌》國藥控股（１０９９）附屬國藥一致第三季少賺１０％

《經濟通通訊社２３日專訊》國藥控股（０１０９９）公布，附屬公司國藥一致

（深：００００２８）公布，截至９月３０日止第三季純利約３﹒２億元（人民幣．下同），跌

１０﹒３９％，每股盈利５８分，扣除非經常性損益之純利３﹒１億元，跌１０﹒１７％，營業

收入約１８７億元，升２﹒６５％，加權平均淨資產收益率１﹒８％，跌０﹒３４個百分點。

該集團指，國藥集團一致藥業首三季純利約１０﹒６５億元，跌１０﹒４３％，每股盈利

１﹒９１元，扣除非經常性損益之純利１０﹒２億元，跌１０﹒３９％，營業收入５６４﹒７億

元，跌０﹒２１％，營業利潤１３﹒４億元，加權平均淨資產收益率５﹒９９％，下降１﹒１９

個百分點。



＊附屬零售業務錄虧損＊



公司表示，國藥一致首三季分銷業務營業收入４０８﹒３６億元，增長３﹒２％，淨利潤

７﹒８１億元，同比下降０﹒９１％，因應收帳款回款延遲，資金成本增加；國藥一致首三季零

售業務（國大藥房）營業收入１６３﹒９７億元，下降７﹒４７％，虧損３９００萬元，因受門

診統籌等行業政策變化、市場競爭加劇等因素影響。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

