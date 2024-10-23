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AH股新聞

23/10/2024 08:15

《國企紅籌》國藥控股（１０９９）附屬國藥一致第三季少賺１０％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國藥控股（０１０９９）公布，附屬公司國藥一致
（深：００００２８）公布，截至９月３０日止第三季純利約３﹒２億元（人民幣．下同），跌
１０﹒３９％，每股盈利５８分，扣除非經常性損益之純利３﹒１億元，跌１０﹒１７％，營業
收入約１８７億元，升２﹒６５％，加權平均淨資產收益率１﹒８％，跌０﹒３４個百分點。
　　該集團指，國藥集團一致藥業首三季純利約１０﹒６５億元，跌１０﹒４３％，每股盈利
１﹒９１元，扣除非經常性損益之純利１０﹒２億元，跌１０﹒３９％，營業收入５６４﹒７億
元，跌０﹒２１％，營業利潤１３﹒４億元，加權平均淨資產收益率５﹒９９％，下降１﹒１９
個百分點。
　
＊附屬零售業務錄虧損＊
　
　　公司表示，國藥一致首三季分銷業務營業收入４０８﹒３６億元，增長３﹒２％，淨利潤
７﹒８１億元，同比下降０﹒９１％，因應收帳款回款延遲，資金成本增加；國藥一致首三季零
售業務（國大藥房）營業收入１６３﹒９７億元，下降７﹒４７％，虧損３９００萬元，因受門
診統籌等行業政策變化、市場競爭加劇等因素影響。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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