《中國要聞》習近平會晤莫迪，中印應妥處矛盾分歧，成就彼此發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家主席習近平２３日在喀山出席金磚國

家領導人會晤期間會見印度總理莫迪。這是中印領導人時隔５年再次舉行正式的雙邊面對面會晤

。

習近平指出，中印正確把握歷史潮流和兩國關係發展方向，符合兩國和兩國人民根本利益。

雙方應該加強溝通合作，妥處矛盾分歧，增進戰略互信，相互成就彼此發展夢想。雙方也要肩負

起國際責任，為廣大發展中國家聯合自強作出表率，為推動世界多極化、國際關係民主化作出貢

獻。

習近平強調，中印關係本質是兩個１４億多人口的相鄰發展中大國如何相處的問題。發展是

中印兩國當前最大的「公約數」。雙方應該繼續堅持中印「互為發展機遇、互不構成威脅」、「

是合作夥伴而非競爭對手」等重要共識，堅持正確戰略認知，共謀相鄰大國和睦相處、共同發展

的光明正道。



＊莫迪：歡迎就邊境問題達成共識＊



在中印元首會晤的前一天，中印雙方宣布就邊境爭端達成解決方案，使得２０２０年以來兩

國部隊在中印邊界實控線兩側對峙的局勢有望得到緩解。

莫迪在會面時表示，「我們歡迎就過去４年出現的邊境問題達成共識」，要繼續把維護邊境

和平穩定放在首位，「相互信任、相互尊重、相互保持敏感度，仍應是兩國關係的基礎。」

莫迪還在會晤中強調了妥善處理分歧和爭端的重要性，稱不應讓這些爭端擾亂兩國之間的和

平與安寧。印方願同中方加強戰略溝通，增進戰略互信，拓展互利合作。印方願全力支持中方擔

任上海合作組織輪值主席國工作，並在金磚等多邊框架內加強溝通合作。

