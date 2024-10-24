【聚焦數據】北京首三季進口同比增０﹒５％，出口同比增２﹒１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》據海關統計，２０２４年前三季度，北京

地區進出口２﹒７萬億元（人民幣．下同），同比增長０﹒８％，佔全國進出口總值的８﹒３％

。其中，進口２﹒２４萬億元，同比增長０﹒５％；出口４５５３﹒６億元，同比增長２﹒１％

。



＊手機和集成電路出口增速較快，分別增３６﹒３％、３３﹒１％＊



前三季度，北京地區民營企業進出口３１１６﹒９億元，同比增長１１﹒９％，佔地區進出

口總值的１１﹒６％，較去年同期提高１﹒１個百分點。前三季度，北京地區主要進口商品是原

油、農產品、汽車，分別進口９５５１﹒８億元、１６３３﹒９億元、１０１９﹒８億元，佔全

國同類商品進口的５４％、１３﹒９％、４７﹒１％。主要出口商品是成品油、手機、集成電路

、鋼材、汽車零配件，其中手機和集成電路出口增速較快，分別增長３６﹒３％、３３﹒１％。

分貿易區域看，北京地區對「一帶一路」共建國家進出口１﹒４４萬億元，同比增長３％，

佔比提升１﹒１個百分點至５３﹒５％。對其他金磚國家進出口５９１８﹒５億元，增長

９﹒２％。對美國進出口２０４５﹒４億元，增長６﹒８％。

醫藥材及藥品進口全國居首，今年前三季度，北京地區醫藥材及藥品進口９４６﹒９億元，

同比增長０﹒７％，規模居全國首位。醫藥健康產業實現進出口１１９９億元，增長１﹒４％，

佔全國同類商品進出口的２０﹒９％。

