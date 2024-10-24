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24/10/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：工信部制定金融支持新型工業政策

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平出席金磚國家領導人會晤並發表講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金磚國家領導人第十六次會晤在喀山會展中心舉行。俄羅斯總統普京主持會晤。中國國家主席習
近平出席並發表講話稱，金磚國家要堅守開放包容、合作共贏的初心使命，順應全球南方崛起大
勢，堅持求同存異，同心同德，進一步凝聚金磚國家共同價值，維護金磚國家共同利益，促進金
磚國家聯合自強，把金磚打造成促進全球南方團結合作的主要渠道、推動全球治理變革的先鋒力
量。
　
公募基金規模首次突破３２萬億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國證券投資基金業協會２３日發布的數據顯示，截至２０２４年９月底，中國境內公募基金資
產淨值合計３２﹒０７萬億元人民幣。這是公募基金規模首次突破３２萬億元人民幣。
　
大力發展各類養老年金保險
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金融監管總局辦公廳近日發布的《關於大力發展商業保險年金有關事項的通知》提出，進一步擴
大商業養老金業務試點；開發適應個人養老金制度的新產品和專屬產品；保險公司要堅持長期投
資、價值投資、穩健投資，支持資本市場發展，加大對銀發經濟相關產業的投資力度。
　
　
《上海證券報》
　
工信部：培育壯大低空經濟等新產業新賽道
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「前三季度規模以上工業增加值同比增長５﹒８％、工業投資連續８個月保持兩位數增長、規上
工業專精特新『小巨人』企業營業收入利潤率達７﹒５％」在２３日國新辦舉行的新聞發布會上
，工信部新聞發言人、總工程師趙志國公布了工業經濟的成績單。
　
大力發展商業保險年金
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
金融監管總局２３日發布《關於大力發展商業保險年金有關事項的通知》，首次明確商業保險年
金的定義、範疇，並提出規範性發展要求，引導保險業大力發展商業保險年金，進一步滿足人民
群眾多樣化養老保障和財富管理需求。
　
增量貨幣政策超常規、強有力、落地快
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在衝刺完成全年經濟目標的關鍵時期，應對宏觀經濟運行中的困難挑戰，金融管理部門自９月
２４日起推出了一攬子支持經濟穩定增長的政策：實施降準降息，多個關鍵利率下降幅度創新高
；發布降低存量房貸利率等房地產金融新政策；創設支持資本市場的兩項貨幣政策工具??超常
規、強有力、落地快，股市和樓市的情緒與預期回暖。
　
　
《證券時報》
　
習近平出席金磚國家領導人會晤併發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１０月２３日上午，金磚國家領導人第十六次會晤在喀山會展中心舉行。俄羅斯總統普
京主持會晤。中國國家主席習近平、巴西總統盧拉（線上）、埃及總統塞西、埃塞俄比亞總理阿
比、印度總理莫迪、伊朗總統佩澤希齊揚、南非總統拉馬福薩、阿聯酋總統穆罕默德等出席。
　
工信部：抓緊制定出台金融支持新型工業化政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院新聞辦公室２３日舉行新聞發布會，工信部相關負責人介紹前三季度工業和信息化發展情
況。總的看，前三季度工業和信息化經濟運行平穩，規模以上工業增加值同比增長５﹒８％，對
宏觀經濟增長貢獻率接近四成。下一步，工信部將抓緊制定出台金融支持新型工業化的政策文件

　
新公司法「小條款」，豈能被上市公司「大面積」忽略？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，夢潔股份公告披露，公司董事會收到股東許喆提交的臨時提案，提名增補鄭鵬程為公司獨
立董事。公司董事會核查後認為，該臨時提案有效，符合《公司法》相關規定，同意將該臨時提
案提交２０２４年第一次臨時股東大會審議。（ｌｃ）

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