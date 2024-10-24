《鍾之日記》蘋概股受壓，港所績後跌

《鍾之日記》１０月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美元及美債息持續上漲，隔夜美股受累下調，港股在兩連升後觸發回吐，盤中受內需內房下

跌拖累，恒生指數下穿十天線，全日收報２０４８９，跌２７０點或１﹒３％。交投亦見回落，

主板成交１６５２億元，按日減少約２７０億元。



＊Ａ股止步四連升，成交縮至１﹒５萬億＊



Ａ股全天震盪調整，三大指數午後集體跌超１％，滬綜指尾盤稍回，全日收跌０﹒６８％，

報３２８０﹒２６點；深成指收挫１﹒２７％，創業板則軟１﹒３７％。今日滬深兩市成交約

１﹒５２萬億元人民幣，較上個交易日大減４０６４億元人民幣或２１％。

板塊表現上，屬軍工類別的船舶、航空股領跌，釀酒股也走低１﹒５％，電池、鹽湖提鋰連

升四個交易日後顯著回吐。至於ＮＭＮ概念、超導概念及ＳＴ板塊漲幅居前。兩市總體上個股跌

多升少，超３０００隻個股下挫。



＊ｉＰｈｏｎｅ大砍單，蘋概股受壓＊



蘋果公司ＣＥＯ庫克及ＣＯＯ威廉姆斯近日訪華，前者與內地工信部部長會面，後者走訪供

應鏈廠商，兩人紛紛表態將增加在華投資。有分析認為，蘋果積極言行或與爭取Ａｐｐｌｅ

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ落地中國有關，近年來ｉＰｈｏｎｅ大中華市場銷情下行亦促使管理

層行動。

不過，天風國際分析師郭明錤潑冷水，指市場對蘋果ＡＩ能大幅推升ｉＰｈｏｎｅ出貨量的

期待，可能不會在短期內實現。最新產業調查也顯示，蘋果從今年第四季起要砍ｉＰｈｏｎｅ

１６訂單約１０００萬部。目前估計，ｉＰｈｏｎｅ １６今年下半年產量為８４００萬部，低

於先前預測的約８８００萬部。至於廉價版ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ４將於今年１２月開始量產，預

計至明年首季生產約８６０萬部。

郭明錤表示，ｉＰｈｏｎｅ收入將於明年上半年受壓，因為總出貨量按年衰退且ＳＥ４發售

讓產品組合轉差。對於大部分ｉＰｈｏｎｅ供應鏈而言，預估將自第四季底開始受壓，但比較顯

著的壓力將體現在明年上半年。

另還有消息指近幾個月蘋果已大幅削減Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ產量，並可能在年底前完全停

止生產Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ現有版本。蘋果概念股全線受壓，瑞聲（０２０１８）大跌

５﹒７％，富智康（０２０３８）挫５﹒２％，高偉電子（０１４１５）收跌５﹒１％，比亞迪

電子（００２８５）降４﹒１％，鴻騰（０６０８８）軟３﹒７％，舜宇光學（０２３８２）跌

２﹒７％。



＊大摩籲減持，港所績後回吐＊



港交所（００３８８）昨日中午公布業績，第三季盈利按年升７％，勝市場預期，但低於部

分大行預期；收入及其他收益按年增６％至５３﹒７２億元，創歷年第三季新高。

港交所昨日午後曾升逾３％，最終收市只升１﹒２％，今日更回吐昨日升幅，收跌１％，報

３１１﹒６元。

大摩直指，港交所這次反彈是由強勁的日均成交所推動的，由於可預見的減息和尚未改善的

新股渠道，目前的市盈率看起來仍然較高，這可能會影響其收入增長，予目標價２２３元及「減

持」評級。

花旗則指，港交所第三季純利按年增７％，遜於該行預期，核心收入按年增８％至３７億元

，亦遜該行預期，但更好的成本控制部分抵銷了這種影響。展望未來，由於創紀錄的日均成交額

，今年第四季可能是強勁的季度，然而，隨著波動性放緩，預計未來幾個月交易活動將會放緩，

予目標價２７５元及「沽售」評級。

中信里昂上調港交所目標價２７﹒５％，由２６５元升至３３８元；評級維持「優於大市」

。該行認為，基於美國減息、港股通南向交易量增加及憧憬未來的刺激市場措施，因此料資金流

會有所改善。該行將公司２０２４、２５年日均交易量預測分別上調２０％、１３％；收入預測

上調４％、５％；盈利預測則均上調７％，並上調其目標價，預測市盈率由２８倍調升至３３倍

。



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