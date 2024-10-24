《Ａ股焦點》盈方微重組添變數，相關方人員被立案，現跌３％

《經濟通通訊社２４日專訊》盈方微（深：０００６７０）籌劃已久的資產重組突生變數。

盈方微昨晚（２３日）公告，公司收到通知，本次重組相關方的相關人員因涉嫌洩露內幕信息被

中證監出具《立案告知書》。目前尚未結案，本次交易存在被暫停、終止或取消的潛在風險。

此前，盈方微正在推進重大資產重組，目標是收購深圳市華信科科技有限公司（以下簡稱華

信科）及ＷＯＲＬＤ ＳＴＹＬＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

ＬＩＭＩＴＥＤ（以下簡稱Ｗｏｒｌｄ Ｓｔｙｌｅ）各４９％股權，交易價格為７﹒３３億元

（人民幣．下同）。

盈方微今早大幅低開９﹒２４％，後跌幅收窄，現跌３﹒１９％，報５﹒７６元。



＊３次重組２次失敗，今年上半年虧損超２２００萬＊



據了解，早在２０２１年４月，盈方微便計劃收購華信科與Ｗｏｒｌｄ Ｓｔｙｌｅ各

４９％股權。不過，該重大資產重組事項最終在２０２２年１１月被中證監否決。根據中證監披

露，盈方微未充分說明本次交易不存在損害上市公司股東合法權益的情形，不符合相關規定。

２０２２年１１月，盈方微宣布繼續推進該重組。直到２０２３年７月，盈方微宣布終止該

次重大資產重組，原因是本次交易歷時較長，國內外經濟及資本市場環境較本次交易籌劃之初已

發生較大變化，本次交易已無法達成交易各方預期。兩敗之後，盈方微於２０２３年１１月再次

啟動重組，而此次資產重組又生變數。

資料顯示，盈方微主營業務包括電子元器件分銷、集成電路芯片的研發、設計和銷售業務。

今年上半年，盈方微實現營業收入１８﹒４４億元，同比增長２９﹒１９％；歸母淨利潤虧損

２２４０﹒２４萬元，上年同期虧損２８５５﹒５１萬元。報告期內，盈方微基本每股收益為－

０﹒０２７４元，加權平均淨資產收益率為－６７﹒９０％。（ｊｑ）

