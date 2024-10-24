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AH股新聞

24/10/2024 11:55

《Ａ股焦點》陽光電源跌５％，否認買殼讓子公司陽光新能源上市

　　《經濟通通訊社２４日專訊》近日有文章分析陽光電源（深：３００２７４）旗下子公司陽
光新能源極有可能會通過「借殼」的方式實現上市。據《界面新聞》今日引述陽光電源相關人士
稱，以公告為準，從未表明要買殼讓陽光新能源上市。陽光新能源的上市計劃還在正常推進。
　　１０月１８日，陽光電源公告，控股子公司陽光新能源擬合計收購泰禾智能
（滬：６０３６５６）１０﹒２４％股份，成為後者的控股股東。該交易耗資４﹒５億元（人民
幣．下同），溢價超１倍。
　　１０月２３日晚，泰禾智能公告，陽光新能源確認不存在未來１２個月內改變公司主營業務
進而導致公司主營業務發生根本變化的計劃。
　　截至今日上午收盤，陽光電源跌５﹒０２％，而泰禾智能已經連續四天漲停。
　
＊陽光電源上半年營收增速跌至個位數＊
　
　　有分析稱，去年１２月８日，陽光電源公告，陽光新能源分拆上市。緊接著，陽光新能源就
啟動ＩＰＯ輔導備案，輔導機構為國元證券。當時，外界都以為陽光新能源將會在Ａ股ＩＰＯ。
但是，情況發生了變化－－陽光新能源宣布要收購Ａ股上市公司泰禾智能。從背後動機看，陽光
新能源極有可能會通過「借殼」的方式實現上市。
　　資料顯示，今年上半年，陽光電源實現營業收入３１０﹒２億元，營收增速多年來首次跌至
個位數的８﹒３８％；同期歸母淨利潤為４９﹒５９億元，同比增長１３﹒８９％，相比之下去
年中報公司歸母淨利潤增速高達３８３﹒５５％。（ｊｑ）

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