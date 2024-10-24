《華為動向》數字人幣服務嵌入華為鴻蒙系統，拿手機就能數字支付

《經濟通通訊社２４日專訊》華為本周二（２２日）在深圳發布了完全脫離安卓的操作系統

－－鴻蒙ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ。該系統的亮點之一就是已搭建元服務開放生態，數字

人民幣也在其列。這意味著，鴻蒙用戶無需下載數字人民幣Ａｐｐ就可以使用相應服務，真正做

到拿到手機就能用數字人民幣支付。

此前各種系統的手機用戶要想使用數字人民幣支付，都需要先從應用商城下載數字人民幣

Ａｐｐ。而現在免下載Ａｐｐ就能支付的關鍵原因是，近期數字人民幣推出了組件化服務，並率

先在鴻蒙系統部署，將數字人民幣的基礎服務能力內置到鴻蒙系統中，實現法定數字貨幣功能與

手機系統的深度融合，從而提供系統級的安全便捷的數字人民幣服務，有效降低數字人民幣在鴻

蒙系統上的開發成本和使用門檻。

據《財新網》報導，將數字人民幣的基礎服務能力內嵌到鴻蒙系統中，是數字人民幣組件化

服務的第一步嘗試。後續數字人民幣會將組件化服務內嵌於智能物聯網的芯片、模組、設備、操

作系統等底層平台上，實現數字人民幣與智能物聯網的深度融合，從而在技術上支撐生態拓展，

實現「支付無界限」。（ｌｃ）

