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AH股新聞

24/10/2024 10:10

《華為動向》數字人幣服務嵌入華為鴻蒙系統，拿手機就能數字支付

　　《經濟通通訊社２４日專訊》華為本周二（２２日）在深圳發布了完全脫離安卓的操作系統
－－鴻蒙ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ。該系統的亮點之一就是已搭建元服務開放生態，數字
人民幣也在其列。這意味著，鴻蒙用戶無需下載數字人民幣Ａｐｐ就可以使用相應服務，真正做
到拿到手機就能用數字人民幣支付。
　　此前各種系統的手機用戶要想使用數字人民幣支付，都需要先從應用商城下載數字人民幣
Ａｐｐ。而現在免下載Ａｐｐ就能支付的關鍵原因是，近期數字人民幣推出了組件化服務，並率
先在鴻蒙系統部署，將數字人民幣的基礎服務能力內置到鴻蒙系統中，實現法定數字貨幣功能與
手機系統的深度融合，從而提供系統級的安全便捷的數字人民幣服務，有效降低數字人民幣在鴻
蒙系統上的開發成本和使用門檻。
　　據《財新網》報導，將數字人民幣的基礎服務能力內嵌到鴻蒙系統中，是數字人民幣組件化
服務的第一步嘗試。後續數字人民幣會將組件化服務內嵌於智能物聯網的芯片、模組、設備、操
作系統等底層平台上，實現數字人民幣與智能物聯網的深度融合，從而在技術上支撐生態拓展，
實現「支付無界限」。（ｌｃ）

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