《行業報告》郭明錤：蘋果削ｉＰｈｏｎｅ　１６訂單約一千萬部

《經濟通通訊社２４日專訊》天風國際分析師郭明錤發表報告稱，最新產業調查顯示，蘋果
從今年第四季起開始削減ｉＰｈｏｎｅ １６訂單，並將於１２月開始廉價版ｉＰｈｏｎｅ
ＳＥ生產。
郭明錤指出，在今年第四季至明年上半年期間，ｉＰｈｏｎｅ １６共砍單約１０００萬部
，大部分屬於非Ｐｒｏ型號。目前估計，ｉＰｈｏｎｅ １６今年下半年的產量為８４００萬部
，低於先前的約８８００萬部。
經過削減後，目前預計２０２４年第四季、２０２５年第一季和第二季的ｉＰｈｏｎｅ總產
量，分別約為８０００萬部、４５００萬部和３９００萬部，相較２０２３年第四季約８４００
萬部、２０２４第一季４８００萬部和２０２４年第二季的４１００萬部，按年比較均有所減少
。
雖然市場近期樂觀認為，Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ可能會大幅提升
ｉＰｈｏｎｅ出貨量，然而，蘋果此時削減訂單表明，這種樂觀預期可能不會在短期內實現。郭
明錤相信，蘋果是最有機會在裝置端ＡＩ取得成功的品牌，也正向看待長期趨勢下Ａｐｐｌｅ
Ｉｎｔｅｌｉｇｅｎｃｅ可望成為受歡迎的收費服務，但ｉＰｈｏｎｅ出貨量的顯著成長，可能
還需更多硬體創新搭配才能實現。
另外，ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ４將於今年１２月開始量產，預計２０２４年１２月至２０２５
年第一季的產量約為８６０萬部。（ｒｙ）
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