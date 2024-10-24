《經濟通通訊社２４日專訊》據《上海證券報》報道，深圳樓市近日迎來了年內第三個「日

光盤」。位於深圳市光明新區鳳凰城板塊的中建觀玥項目開盤僅１﹒５小時便宣告售罄，銷售金

額約６億元（人民幣．下同）。

具體來看，中建觀玥推出的商品住宅共１９２套，於開盤前一天先行搖號，２０４７名客戶

完成凍資登記，入圍比高達１：１０﹒６６，即１１個人里僅有１個人能夠完成購買。

另外兩個「日光盤」為歸屬傳統豪宅區的海德園二期Ａ區的１１６套房源，在７月２１日不

到３小時售罄，銷售額突破２６億元，登記比為１：３﹒３。深業上城學府３３２套房源，在

１０月１３日歷經３個半小時售罄，銷售總金額約２６億元，登記比為１：２﹒２４。

可見，相較「９２９」新政後首個「日光盤」深業上城學府１：２﹒２４的入圍比，此次中

建觀玥「中簽」難度翻了近５倍。據了解，來自周邊惠州、東莞等城市的購房客佔比約為１０％

。

隨著今年「日光盤」相繼出現，業內人士表示，深圳地產市場出現顛覆性變化，搶房現象的

出現，讓未來房價或具備一定上升條件。

樂有家研究中心監測顯示，截至１０月２２日，本月深圳全市一手住宅累計認購量達到

８４０５套，平均每天認購３８２套。按此趨勢發展，月底累計認購量有望超１００００套。

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