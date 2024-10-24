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AH股新聞

24/10/2024 14:06

《大灣區》深圳：前８月新設外資企業超五千家，佔全國近１４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》２０２４粵港澳大灣區全球招商大會新聞發布會今日舉行。深
圳市政府副秘書長吳坤生在會上表示，深圳市堅持以前海、河套兩大平台為依托，持續健全「大
招商」格局，目前累計在深投資的世界５００強企業超３１０家。
　　此外，今年１－８月，全球共有９５個國家和地區來深投資，新設外資企業５０３３家，佔
全國比重約１３﹒６％，已落地招商引資項目４７１個，涉及意向投資總額２４２５億元人民幣
，數量同比增長５２％。（ｊｑ）

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