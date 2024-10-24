《打擊貪腐》中國電科原副總經理何文忠被捕，被指靠軍工吃軍工

《經濟通通訊社２４日專訊》中國電子科技集團有限公司原黨組成員、副總經理何文忠涉嫌

受賄被逮捕。此前在通報中指何文忠「靠軍工吃軍工」，私欲膨脹，搞錢色交易等。

最高人民檢察院在微信公眾號上通報，何文忠涉嫌受賄一案由國家監察委員會調查終結，移

送檢察機關審查起訴。經最高人民檢察院指定管轄，河北省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對何文

忠作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。

公開資料顯示，何文忠１９７０年８月出生，曾擔任中電科光電科技有限公司黨委書記、執

行董事、總經理，中國電子科技集團總工程師，聯合微電子中心有限責任公司理事長（兼）等職

。

２０２３年５月，何文忠履新中國電子科技集團有限公司黨組成員、副總經理。擔任該職還

未滿一年，何文忠於今年４月被查。

中共中央紀委國家監委網站１０月１１日通報，何文忠被開除中共黨籍和公職。通報稱，何

文忠廉潔底線失守，搞錢色交易；私欲膨脹，「靠軍工吃軍工」，大搞權錢交易，利用職務便利

為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

據中國電科集團官網，中國電子科技集團有限公司是中央直接管理的國有重要骨干企業，是

中國軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量，旗下有１９家上市公司。（ｊｑ）

