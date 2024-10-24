《中國要聞》２０２４年醫保談判擬於２７日－３０日在北京開展

《經濟通通訊社２４日專訊》國家醫保局官網剛剛發文表示，根據工作安排，２０２４年醫

保目錄現場談判╱競價擬於１０月２７日－３０日在北京開展，預計１１月份公布調整結果，新

版藥品目錄將於２０２５年１月１日起實施。

此前，按照《２０２４年國家醫保藥品目錄調整工作方案》，從７月１日正式啟動國家醫保

局成立以來的第７次國家醫保藥品目錄調整，經形式審查、專家評審、結果確認，共有１６２個

通用名藥品確認參加談判╱競價。據了解，只有通過評審、談判等全部環節的藥品，才能最終被

納入醫保目錄。

國家醫保局表示，近期，組織醫保管理、藥物經濟學等方面的專家，分別重點從職工╱居民

醫保基金影響和藥物經濟學評價等方面對擬談判╱競價藥品開展測算。

此外，國家醫保局介紹，２０２３年通過談判新增進入醫保目錄的１０５個藥品，前三季度

惠及７９７﹒８萬人次，９月份藥品銷售額是１月份的７倍。６年來，談判新增的４４６個藥品

，協議期內醫保基金累計支出超３４００億元人民幣，惠及８億人次，帶動相關藥品銷售總額近

５０００億元人民幣。統計顯示，目前全國公立醫院采購的藥品中，目錄內藥品采購金額占比已

超９０％。（ｊｑ）

