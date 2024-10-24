《中國要聞》寶馬５Ｓ店北京星德寶關門，拖欠車主定金等超百萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》全球首家寶馬「５Ｓ」授權經銷商－－北京星德寶近日關門失

聯。據《藍鯨新聞》報道，上百位車主被拖欠定金、權益，涉案超過百萬元（人民幣．下同）。

北京星德寶門店大門上的閉店通告顯示，受整體經濟環境影響，目前面臨嚴重資金壓力。寶馬品

牌授權已於２０２４年１０月２０日終止，目前公司暫停新車及售後相關業務。



＊車主被拖欠定金、充值權益超百萬＊



報道稱，陸續有消費者爆料，北京星德寶汽車銷售服務有限公司跑路，交了上萬元定金無法

提車也不給退錢，此前在店內所充值的權益也全部作廢。

目前，北京星德寶維權群中已有超過２００名消費者，群友大致分為兩類，第一類是被拖欠

汽車定金的，少的被拖欠了２萬，多的高達５萬元。第二類是被拖欠充值權益的。例如，有車主

被拖欠了５千元充值加７次保養，還有車主在店內有６０多張抵用券未核銷，價值上萬元。經統

計，涉案金額超過百萬元。

此外，報道引述相關員工稱，目前門店老板已失聯，門店員工都已經離職。有不少老員工在

想方設法維權，因為門店拖欠了他們兩三個月工資沒發。

北京星德寶於２０１２年６月開業，坐落在朝陽區東五環內，佔地面積達２﹒２萬平方米，

總投資超過３﹒２億元。這是全球首家全新寶馬５Ｓ授權經銷商，５Ｓ多出來的Ｓ是「

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ」，即可持續性。



＊所屬集團ＧＡ集團９月已遭寶馬解約＊



天眼查信息顯示，北京星德寶的股東為天津天寶汽車銷售服務有限公司和廈門中寶汽車有限

公司（以下簡稱廈門中寶）。這兩家公司背後，都指向北京中寶卓越國際貿易有限公司（以下簡

稱北京中寶）。該公司在今年９月被凍結股權，或已出現嚴重的資金鏈問題。

９月２０日，北京中寶所屬的新加坡德國汽車集團（簡稱ＧＡ集團）已遭寶馬解約。原因是

ＧＡ集團違約，出現嚴重的合格證相關客訴、對寶馬及其關聯公司的付款逾期等。

ＧＡ集團是寶馬汽車在華五大經銷商之一，同時它還代理了法拉利、保時捷、瑪莎拉蒂等豪

車品牌。其在香港創業板上市的公司為Ｇ﹒Ａ﹒ 控股（０８１２６）。同為ＧＡ集團旗下的哈

爾濱龍寶也於日前閉店，目前尚未收到相應處理回覆，維權規模在２００人左右。（ｊｑ）

