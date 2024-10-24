《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒４５％失三千三，科技板塊走弱

《經濟通通訊社２４日專訊》美國大選倒計時，美元進一步上漲，隔夜美股下跌，科技股領

挫。微軟發表研報指中國政府支持海外社媒干預美國大選，華使館駁斥該指稱充滿惡意猜測。滬

深股市齊低開，滬綜指低開０﹒４５％，報３２８７﹒８２點，深成指低開０﹒６４％，創業板

指低開０﹒８２％。互聯網、半導體、軟件服務及保險開盤走弱。

１０月下旬按慣例會召開人大常委會會議，近期中央出台了一系列支持經濟政策，因此人大

常委會備受市場期待。惟《彭博經濟研究》認為，包括此次會議在內，今年剩餘時間裏中國當局

都不會出台增量財政刺激措施，但可能會在常委會職權範圍對赤字或債務限額進行調整。而且會

議時間可能會推遲，這意味著在財政方面出台增量措施的可能性會更小。

另外，之前就有預期認為中央會通過發行債券的方式大規模置換地方隱性債務，人大常委會

上可能會明確計劃規模和時間表。

人民銀行公布，今日進行７９８９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，規模續創去年１０

月２３日８０８０億元的一年來新高。公開市場今日有１３２６億元逆回購到期，即今日淨投放

６６６３億元，放水量近３個月來單日最高。（ｒｙ）

